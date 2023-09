Marquez svela la sua decisione sulla Honda? Arriva una dichiarazione clamorosa

Marc Marquez è giunto nono nel GP d’India, ma ha pagato una caduta ad inizio gara. Ecco il suo commento a fine giornata.

Il Gran Premio dell’India ha visto la Honda rendersi protagonista di una delle gare migliori della stagione, anche se Marc Marquez non è andato oltre il nono posto. Il nativo di Cervera ha portato a casa un gran terzo posto nella Sprint Race del sabato, e sembrava fortemente candidato a replicare quel piazzamento anche in gara, ma qualcosa è andato storto.

Nei primi giri era in lotta con Pecco Bagnaia ed Jorge Martin, ma proprio mentre era in scia del campione del mondo è accaduto l’irreparabile. Marc è infatti caduto alla prima curva a causa della chiusura dell’anteriore, ma è stato molto bravo, come faceva ai vecchi tempi, a restare attaccato alla moto non facendola spegnere.

A quel punto, si è ritrovato 16esimo ed ha rimontato alla grande, ma non oltre il nono posto. La Honda ha comunque salvato il bilancio con un ottimo Joan Mir, che ha chiuso quinto ed è finalmente riuscito a chiudere una gara in top ten, dopo una stagione terribile e che non lo aveva mai visto comportarsi bene sulla RC213V.

Marquez ha detto che la Honda è andata forte da queste parti per via della lieve somiglianza con Austin e con una certa tipologia di curve. Sarà interessante vedere, già da Motegi nel prossimo week-end, se questa moto avrà effettivamente fatto qualche passo in avanti o se tutto era legato alla pista.

Marquez, ecco le sue parole alla fine della gara

Dopo il Gran Premio dell’India, Marc Marquez ha detto delle cose molto importanti ed indicative sul suo futuro, nell’intervista rilasciata ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“. Il nativo di Cervera ha ritrattato quanto aveva affermato a Misano, dove annunciò che la sua decisione definitiva sul futuro sarebbe arrivata tra l’India e Motegi.

Ecco le sue parole: “Se comunicherò tutto in Giappone? No, non ci sarà un annuncio a Motegi, perché lì devo essere concentrato al 100% sulla pista, è la cosa più importante. Avrò sicuramente dei meeting con la Honda, ma questo fine settimana ci ha dato un minimo di aria fresca, a tutti noi del team”

Marquez ha poi fatto una sorta di dichiarazione d’amore alla Honda, annunciando come ci sia ancora un legame molto forte con il team che, in fin dei conti, lo ha portato a vincere tutto in passato: “Come ho detto, dobbiamo cercare una soluzione migliore per tutti ed io sono molto attaccato alla Honda, da sempre, e questa è la cosa più importante e la devo rispettare“.

A questo punto, il mistero si infittisce dove un fine settimana in cui sembrava che dovesse andare in Gresini Racing. In questi giorni, infatti, molte voci avevano parlato di un accordo ormai chiuso, ma invece c’è ancora speranza per la casa giapponese. Ciò significa che non ne sapremo nulla per almeno altri 7 giorni, nella speranza che poi ci sarà qualche novità interessante.