In arrivo la nuova Lancia Ypsilon? Il web impazzisce per le sue prime immagini

E’ una icona e continua ad essere una delle vetture più vendute in Italia. La Lancia Ypsilon, in questo render stupisce per le sue forme innovative.

Andare a toccare lo stile esclusivo della Lancia Ypsilon è un esercizio che può appartenere a pochi. La vettura è rimasta orfana di sorelle nel listino, ma ha conservato un fascino inimitabile. Continua ad essere fissa nella Top-5 delle vetture più vendute per la sua versatilità in città. Piace molto al pubblico femminile, ma è apprezzata anche dagli uomini.

La Ypsilon è agile, comoda e molto scattante con alcune motorizzazioni, grazie ad un peso molto leggero. In futuro si rinnoverà con un modello che potrebbe cavalcare il trend delle city car 2.0, innovative nel design ma anche sotto il cofano e con interni hi tech. Le ultime indiscrezioni parlano di una volontà chiara nei vertici di Stellantis di rivalorizzare il brand piemontese.

Le linee del render che vedrete in basso sono molto simili a quelle del modello attuale, almeno come colpo d’occhio, ma sono visibili dei dettagli di ultima gen. La prossima Ypsilon sarà, certamente, disponibile sia in modalità full electric che con motore ibrido, lasciando la porta aperta anche per una motorizzazione ancora termica. Del resto sino al 2035 il tempo c’è e, certamente, la Lancia potrebbe essere in prima linea. E’ il momento giusto per cavalcare la transizione green che potrebbe riportare in auge il brand.

Le novità del render della Lancia Ypsilon

La nuova vettura della casa torinese ha tutte le caratteristiche del nuovo corso stilistico del Gruppo Stellantis. Ricorda, infatti, nel frontale gli ultimi modelli della Opel con gruppi ottici sottili. Anche il marchio tedesco rientra nel ventaglio di marchio nati dalla fusione tra PSA ed FCA. Nel 2025 la Lancia dovrebbe vedere allargata la gamma anche con una nuova Delta che, nelle sue varie declinazioni, dovrebbe avere un motore di quasi 250 cavalli.

Tornando alla piccola utilitaria, sorella delle FIAT, sarà protagonista per prima della grande rivoluzione. I vertici si augurano che la clientela risponda, positivamente, sul fronte delle vendite già dai primi mesi. Sul Canale YouTube Mahboub 1 possiamo apprezzare le nuove linee. La prima gen fu presentata nel 2003, per poi diventare il modello di punta della casa. L’antesignana Y10 rivive anche nella rappresentazione grafica in alto, ma le nuove tecnologie rappresentano una evidente evoluzione.