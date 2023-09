Qual è l’auto elettrica più economica? Prezzi sorprendenti

Se state cercando un’auto elettrica e non volete spendere troppo, oggi vi daremo la nostra soluzione. Ecco quanto dovrete spendere.

Si parla sempre più spesso dell’auto elettrica, vista dai governi e dai marchi come il modello ideale per il futuro. Le vendite di queste vetture stanno crescendo soprattutto in Europa, dove saranno le uniche in produzione a partire dal primo di gennaio del 2035, come è stato deciso ormai da diverso tempo.

L’auto elettrica è stato sin qui un flop in Italia, dove solamente il 3% del parco auto è formato da vetture ad emissioni zero. Uno dei motivi di questo fallimento è sicuramente legato agli altri prezzi di acquisto, anche se con gli incentivi si può accedere a tanti vantaggi. Ecco quali sono le più economiche al giorno d’oggi.

Auto elettrica, la Dacia Spring è la più economica

Se cercate un’auto elettrica che costi poco, la soluzione migliore è la Dacia Spring, disponibile a 21.450 euro. Si tratta di un prezzo non di certo basso, ma va considerato che questo è quello imposto dalla casa costruttrice, che in base agli incentivi previsti può scendere anche di diverse migliaia di euro, anche ad 11-12 mila in alcuni casi.

Chiaramente, le sue prestazioni non sono esaltanti, con un motore elettrico da soli 45 cavalli, ed una velocità massima di 125 km/h. La capacità della batteria è di appena 27,4 kWh ora, il che significa che la sua autonomia tra una carica e l’altra non va oltre i 162 km. Questi dati ci fanno capire come si tratti di un’auto elettrica pratica e comoda per l’uso in città, ma con la quale non si può pensare di avventurarsi troppo fuori dai centri urbani.

Se questa Dacia non vi soddisfa, non mancano altre occasioni per trovare un’auto ad emissioni zero a buoni prezzi, soprattutto se acquistata con gli incentivi. A 24.050 euro c’è a disposizione la Renault Twingo E-Tech, ma anche la Smart EQ fortwo da 25.210 euro come prezzo di partenza. I tanti vantaggi statali sono perfetti per avere una vettura a batteria con prezzi molto più bassi, anche se d’ora in avanti le cose potrebbero presto cambiare.

Infatti, i prezzi delle EV potrebbero presto scendere, dal momento che i loro dati sulle vendite stanno salendo, e le nuove tecnologie permetteranno costruzioni più economiche. A breve inizierà una vera e propria rivoluzione, con i prezzi delle termiche che potrebbero salire, mentre le elettriche diventeranno alla portata di tutti.