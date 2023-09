Nuovo Peugeot e-3008: un nuovo percorso per il SUV del Leone

Motori elettrici declinati in tre versioni e due diverse taglie di batteria. Cambiano le forme, debutta il nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit

Dopo aver anticipato qualcosa nei mesi scorsi, Peugeot toglie ufficialmente il velo su nuovo e-3008, SUV Fastback 100% elettrico che arriverà nelle concessionarie a febbraio 2024.

Peugeot e-3008 si presenta come un modello particolarmente importante per l’attuale strategia del marchio francese, non fosse altro perché porta ufficialmente al debutto la nuova piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis.

Nuovo Peugeot e-3008: design ancora più moderno e misure aumentate

Da un punto di vista estetico, nuovo Peugeot e-3008 evolve nel design rispetto ai modelli precedenti. Il frontale è arricchito da gruppi ottici più moderni, e in generale le forme del corpo vettura assumono proporzioni più geometriche che perfezionano il coefficiente aerodinamico fino ad un Cx di 0,28. Sempre anteriormente, il nuovo logo del Leone è integrato con l’ampia griglia frontale.

Cambiano le forme ma aumentano anche le dimensioni, nuovo Peugeot e-3008 raggiunge una lunghezza di 4,54 m, una larghezza di 1,89m e un’altezza di 1,64m. Aumenta anche il passo, fino a 2,73 m, mentre resta invariata la capacità del bagagliaio con uno standard di 520 litri. Disponibili sei diverse tinte per la carrozzeria.

1 di 3

Debutta il nuovo Panoramic i-Cockpit

Nuovo Peugeot e-3008 segna anche il debutto del nuovo Panoramic i-Cockpit, con una strumentazione che prevede un grande display curvo da 21 pollici e gli ormai noti i-Toogles, pulsanti virtuali touch al centro della plancia che permettono di personalizzare 10 funzioni ad accesso rapido.

La versione d’ingresso di nuovo Peugeot e-3008 prevede, di serie, due display da 10 pollici al posto dello schermo panoramico da 21 pollici.

Sempre in termini di tecnologie, nuovo Peugeot e-3008 è equipaggiato con il pacchetto VisionPark 360 con quattro telecamere esterne, l’impianto audio Premium Focal con 10 altoparlanti e il sistema Clean Cabin che filtra l’aria da particolato e inquinanti.

Ampia e completa è anche la proposta di Adas, i sistemi di assistenza alla guida legati alla sicurezza, tra questi troviamo la frenata d’emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti diurno e notturno, l’Active Lane Keeping Assist, il Driver Attention Alert e l’Extended Traffic Sign Recognition. Disponibili anche il pacchetto Drive Assist Plus con cruise control adattivo, il Lane Positioning Assist, il Lane Change semi-automatico e lo Speed Recommendation.

Motori: tre versioni e due batterie differenti

Capitolo motori, il nuovo Peugeot e-3008 è disponibile in tre varianti diverse di propulsore, abbinati a due tagli differenti di batteria. Entry level è rappresentato dalla versione Electric 210 Standard Range con batteria da 73 kWh, 210 CV di potenza e fino a 525 km d’autonomia.

Salendo troviamo la Electric 210 Long Range, con batteria da 98 kWh, potenza di 230 CV ed autonomia fino a 700 km. Topo di gamma, almeno in termini di prestazioni, è la Electric 320 Dual Motor 4WD. Anche in questo caso la batteria è da 98 kWh, la potenza sale a 320 CV ed è la somma di due motori, uno per asse, rispettivamente da 210 (anteriore) e 110 (posteriore) CV. L’autonomia è di 525 km.

Ricaricando tramite colonnine rapide da 160 kW, la batteria del nuovo Peugeot e-3008 passa dal 20 all’80 % in solo mezz’ora. Inoltre, l’auto dispone anche della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per ricaricare dispositivi esterni fino a 3 kW.

Nuovo Peugeot e-3008 dispone di quattro diverse modalità di guida: Normal, Eco, Sport e 4WD, con quest’ultima ovviamente disponibile solo nella versione Electric 320 Dual Motor con doppio motore elettrico.

Due, invece, gli allestimenti in gamma: gli immancabili Allure e GT. Per l’inizio di un nuovo percorso di una vettura capace, in questi anni, di migliorarsi costantemente e conquistare sempre maggiori consensi.