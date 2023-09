Leclerc ed il motivo delle difficoltà Ferrari: Charles vuole rimontare

Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto le qualifiche del GP del Giappone, con una Ferrari in difesa. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio del Giappone partirà nel segno della pole position di Max Verstappen, che ha dominato le qualifiche sul tracciato di Suzuka con la sua Red Bull. Il campione del mondo ha girato in 1’28”877, facendo un altro sport per tutta la sessione. Splendida la lotta tra le McLaren e la Ferrari di Charles Leclerc, che sono stati racchiusi in appena 84 millesimi.

La prima fila se l’è presa Oscar Piastri, che ha preceduto Lando Norris ed il monegasco. La SF-23 ha pagato un gap enorme nel primo settore, dove ci sono le curve veloci che mettono in difficoltà questa vettura. Sul resto del tracciato, la Ferrari era più performante rispetto alle McLaren, che però si comportanto al meglio nello snake.

Quella è senza dubbio la parte della pista in cui si può fare maggiormente la differenza, con Leclerc che è tornato nettamente davanti a Carlos Sainz, il quale ha chiuso sesto con tre decimi di ritardo dal compagno di squadra. In mezzo c’è Sergio Perez, annientato da Verstappen e mai protagonista in questo fine settimana, ma comunque da attenzionare in gara visto il sempre fenomenale passo gara della RB19.

Una buona notizia per il Cavallino è la sofferenza delle Mercedes, con Lewis Hamilton settimo davanti a George Russell. In ottica della lotta per il secondo posto, per la Ferrari è una grande notizia, anche se dopo la vittoria di Singapore c’era la speranza di partire sicuramente più avanti in griglia di partenza.

Leclerc, ecco le sue parole dopo le qualifiche

Charles Leclerc è tornato a fare la voce grossa in casa Ferrari sulla pista di Suzuka, dimostrando di aver ritrovato un buon feeling con la SF-23. Il monegasco ha pagato l’utilizzo di una mescola Soft in più nel Q1, dal momento che la Williams di Logan Sargeant è andata a sbattere portando le due Rosse a dover utilizzare un altro set di morbide. Tuttavia, per Charles non è cambiato nulla.

Ecco le sue parole: “Se il risultato sarebbe stato diverso senza la bandiera rossa del Q1? Onestamente non credo, il giro della Q3 è stato veramente buono, ho messo tutto quello che avevo. Non c’è una curva dove credo di aver perso il tempo, non ho avuto scie e forse questo ci è costato del tempo, ma credo che anche gli altri non ne abbiano avute“.

Leclerc ha lamentato una mancanza di prestazione nel primo settore, dove il gap è stato enorme dai primi: “Oggi il problema è stato la mancanza di performance, soprattutto nel primo settore dove facevamo tanta fatica, non so per quale motivo. Lì perdo 3-4 decimi rispetto alle McLaren ed a Max, poi potevamo soltanto recuperare negli altri tratti, ma ovviamente era molto difficile farlo“.

Charles è ottimista in vista della gara, anche se Max Verstappen sembra davvero inarrivabile, ma le McLaren sono attaccabili: “Sensazioni in chiave gara ed obiettivi? Max credo che farà la sua gara, è tornato ai suoi livelli, ma ci aspettavamo che andasse così. Sul passo gara siamo vicini con la McLaren, il sorpasso in pista sarà molto difficile ma con la strategia sarà tutto possibile. Il degrado non è stato un problema sin qui nel week-end, quindi spero che faremo bene domani“.

Le qualifiche si sono dunque concluse con la Ferrari nel ruolo di terza forza, ma per la gara ci si aspetta una bella lotta con la McLaren e con Sergio Perez. Purtroppo, Verstappen è tornato a fare uno sport diverso e la vittoria è fuori portata per tutti i suoi rivali più vicini.