Sainz è fiducioso a Suzuka, ma c’è l’ammissione preoccupante su Red Bull

Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto le libere di Suzuka, su una Ferrari molto competitiva. Ecco le sue parole a fine giornata.

Il fine settimana del Gran Premio del Giappone si è aperto nel segno di Max Verstappen e della Red Bull, tandem che ha dominato le due sessioni di prove libere. Il campione del mondo ha girato in 1’30”688 con gomma Soft, ed è stato l’unico ad andare sotto al piede dell’1’31”. Bene le Ferrari, con Charles Leclerc secondo e Carlos Sainz quarto.

In mezzo alle Rosse c’è la McLaren di Lando Norris, che conferma quanto sia stato azzeccato lo step evolutivo portato a Singapore. Ferrari e McLaren sembrano in grado di giocarsi il ruolo di seconda forza, mentre, al contrario delle aspettative, sono mancate le Mercedes, sia in termini di giro secco che di simulazione passo gara.

Tornando alle Ferrari, Leclerc si è preso tre decimi di ritardo dal campione del mondo, con Norris e Sainz distanziati di un decimo l’uno dall’altro. La SF-23 si è dimostrata la monoposto migliore nel tratto centrale, quello più lungo in assoluto, dove il monegasco ha staccato il miglior tempo.

Tuttavia, Verstappen fa una differenza enorme nel primo tratto, quello con lo snake in salita, dove il carico aerodinamico della monoposto fa la differenza. Sulla SF-23 è stato provato il nuovo fondo, che non ha portato ad enormi miglioramenti sul fronte del lap time, ma che ha comunque consentito a Charles di fare uno step importante sul fronte dell’equilibrio e della guidabilità.

Sul fronte del passo gara, Leclerc è stato il migliore dopo Verstappen, anche se l’olandese ha misteriosamente girato con la gomma Test. Carlitos è stato leggermente meno performante, ma per tutti c’è stato un altissimo degrado delle mescole, e sembra proprio che due soste saranno obbligatorie per tutti.

Sainz, ecco il suo commento dopo le prove libere

Carlos Sainz vuole continuare a far bene, anche se qui in Giappone non ha mai portato a casa risultati esaltanti. Lo scorso anno andò a sbattere sull’acqua al primo giro, con un errore molto grave, ma quest’anno il rischio pioggia è scongiurato e tutti sperano di vederlo ancora protagonista.

Lo spagnolo ha un gran feeling con la SF-23, ma dovrà cercare di limare quei due decimi che oggi lo hanno separato da Charles Leclerc. Con la sua solita calma idilliaca, ha analizzato quanto accaduto ai microfoni della stampa a fine giornata, e c’è molto ottimismo da parte sua.

Ecco le sue parole: “Pare che siamo molto vicini con i nostri soliti avversari, ma siamo tornati allo scenario di qualche settimana fa con una Red Bull molto veloce. Con i miei tecnici stiamo rifinendo l’assetto della monoposto, ed oggi abbiamo provato varie regolazioni sul fronte del set-up. Vogliamo trovare il giusto compromesso su una pista così difficile. Ci sono tanti dati da analizzare in vista di domani, vogliamo che la macchina entri nella giusta finestra prestazionale. Ci attende un fine settimana molto intenso“.

Sainz ha poi parlato del nuovo fondo, facendo capire che la sfida sarà con la McLaren, mentre la Red Bull di Max Verstappen pare fuori portata: “Ho provato il nuovo fondo nelle prove libere 2, mentre Charles lo ha fatto nelle prime, e la cosa positiva è che sembra funzionare bene. Tuttavia, non è un grande step sul fronte aerodinamico, ma abbiamo comunque speso molto tempo per provare questa novità. L’obiettivo è quello di mettere tutto insieme in vista di qualifiche e gara. Fa piacere vedere che siamo subito dietro alla Red Bull di Max, ma credo che la vera sfida sarà con la McLaren in qualifica“.