Alfa Romeo, notizia pessima per la Tonale: è successo un disastro

L’Alfa Romeo Tonale è un modello di grande successo per la casa del Biscione, ma c’è una notizia molto negativa.

Il marchio Alfa Romeo sta vivendo uno dei migliori momenti della sua storia, con i dati che parlano di vendite in costante aumento. Il modello che sta trascinando la crescita è il SUV Tonale, ovvero l’ultimo veicolo immesso sul mercato se escludiamo la supercar ad edizione limitata, la splendida 33 Stradale.

Dopo i tanti ritardi causati dalla pandemia di Covid-19, l’Alfa Romeo ha svelato la Tonale nel febbraio del 2022, e risulta essere la regina del suo segmento. Nelle ultime ore è però emersa una brutta notizia che arriva dall’altra parte del mondo, e che preoccupa e non poco i proprietari.

Alfa Romeo, richiamo per il SUV Tonale negli USA

Uno dei progetti futuri più ambiziosi dell’Alfa Romeo riguarda l’apertura di un mercato di successo negli Stati Uniti d’America, dove i dati sono ancora zoppicanti rispetto all’Europa ed all’Italia. Il SUV Tonale è stato importato oltreoceano da qualche mese, ed ora è arrivata una notizia non certo positiva.

Infatti, viene segnalato un maxi-richiamo per la Tonale negli Stati Uniti d’America, a causa di un rischio incendio nella batteria. A dare la notizia sono stati gli esperti di “Carscoops.com“, ed il guaio ha riguardato anche la sua “gemella”, la Dodge Hornet, un modello molto in voga nel Nord America.

Alcuni dati sarebbero serrati in maniera errata sui cavi che portano alle batterie, ed in particolari, stiamo parlando delle varianti Plug-In Hybrid. La Tonale, per chi non lo ricordasse, è la prima vettura ibrida di casa Alfa Romeo, ed in Europa ha ottenuto un successo eccezionale, senza manifestare gravi problemi. Il plug-in è quelal versione che può essere ricaricata tramite una presa esterna, e che garantisce una maggiore autonomia elettrica.

Per il momento, non ci sono stati ancora incidenti, ma si parla solamente di un rischio incendio, ma in questi casi, i costruttori preferiscono sempre procedere al richiamo in modo da prevenire qualsiasi guasto importante. Secondo quanto emerso, potrebbe verificarsi un incendio sia a veicolo acceso che spento, ed è per questo che la casa di Arese e la Dodge hanno dato un consiglio a chi possiede queste vetture.

Nell’attesa che venga effettuato il richiamo che andrà a risolvere il problema, è stato detto di parcheggiare l’auto in un luogo aperto, in modo da poter limitare i danni nel caso in cui effettivamente dovesse scoppiare un incendio. Le batterie a rischio fiamme sono un grande rischio, ed è per questo consigliato di prendere qualsiasi precauzione possa essere utile a contenere i pericoli.

Passando ai dati, negli USA sono coinvolte ben 1.875 Alfa Tonale, costruite tra il 9 di febbraio ed il 23 di agosto del 2023, e 2.254 Dodge Hornet realizzate tra il 13 di dicembre del 2022 ed il 23 di agosto scorso. In totale, dunque, si parla di 4.129 veicoli, con i richiami che prenderanno il via il prossimo 24 di ottobre, tra circa un mese. La speranza è che non accada nulla di serio in questo breve periodo.