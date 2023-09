Quanto fattura l’Alfa Romeo? La cifra è impressionante

L’Alfa Romeo è tra le case costruttrici più antiche d’Italia. Dopo aver superato una crisi economica è tornata a standard discreti.

Fecero molto discutere le parole di Herbert Diess, a.d. del Gruppo Volkswagen, che qualche anno fa provocò l’Alfa Romeo, affermando che la Cupra, con i suoi modelli emozionali costruiti sulla piattaforma tecnologica Volkswagen Mqb, stava già vendendo più del brand del Biscione.

La crescita dei competitor dell’Alfa è evidente, ma va anche ricordata la politica di Stellantis. Per il futuro il Gruppo nato dalla fusione tra PSA e FCA ha deciso di puntare con decisione sull’elettrico. La casa milanese ha già iniziato a cambiare pelle con il lancio dei SUV Stelvio e Tonale. Di conseguenze è entrata in diretta concorrenza con una serie di marchi che sono concentrati sulle auto a ruote alte.

La tattica, comunque, non si è dimostrata sbagliata, dato che i valori di vendita sono aumentati. L’Alfa ha deciso di seguire il trend del mercato. Ha tolto dal proprio listino, oramai da anni, vetture come la MiTo e la Giulietta, scegliendo di cavalcare la moda degli Sport Utility Vehicle. Il risultato? Vi sono state delle polemiche da parte dei puristi, già orfani di una sportiva in listino, ma i numeri sono tornati a sorridere ai vertici della casa milanese.

I fatturati dell’Alfa Romeo

In Stellantis hanno avuto subito le idee chiare su come sviluppare un marchio vecchio 111 anni. Il valore del brand è enorme, data la storia. Lo si è visto anche con il rifacimento della 33 Stradale, destinato a pochi privilegiati collezionisti. I tratti distintivi dell’Alfa, incentrati su competenza, ambizione e sportività sono stati rispettati in pieno.

Il 2022 si è chiuso in modo positivo e il trend è continuato anche nel 2023. Lo scorso anno è stato il migliore degli ultimi 3 che, causa pandemia, hanno segnato una pesante crisi. L’Alfa Romeo è tornato ad essere il marchio premium più in crescita anno su anno, con oltre 3.000 immatricolazioni in più, ovvero un +27% rispetto al 2021.

“Le buone performance commerciali del 2022 consolidano il percorso di metamorfosi di Alfa Romeo. Un percorso fatto da Tonale, primo C-SUV elettrificato del brand, ma anche da un consistente incremento di volumi, tutto questo unito ad un elevato livello di soddisfazione dei clienti e crescente profittabilità. È un risultato frutto di un grande lavoro di squadra, a ogni livello, e dal quale partiamo per un 2023 ancora più ambizioso e ricco di soddisfazioni”, annunciò Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, a QN Motori.

Il gruppo guidato da Carlos Tavares, nel 2022, ha registrato un fatturato di 47,2 miliardi di euro con un aumento del 14%. La Tonale ha rinforzato il suo primato tra i C-SUV Premium nel 2023. Nel segmento totale C-SUV sale al 6,6% con il modello Alfa nella TOP 5 assoluta. Il piano sta andando a gonfie vele.