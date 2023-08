Finalmente ecco la nuova Alfa Romeo 33 Stradale: nuovo gioiello italiano (FOTO)

L’Alfa Romeo ha finalmente tolto i veli alla sua nuova supercar, la splendida 33 Stradale. Scopriamo come è fatta la vettura.

L’attesa per la presentazione della nuova supercar firmata Alfa Romeo durava da tanti mesi, ma finalmente è stata svelata a tutti gli effetti. Nella splendida cornice del Museo Storico di Arese, nei pressi di Milano, sono stati tolti i veli alla nuova 33 , le cui forme hanno subito stregato gli appassionati.

Della supercar dell’Alfa Romeo, infatti, si parlava da tempo, con alcune voci che anticipavano la possibilità di vedere una vettura ispirata al design della vecchia 33 Stradale, ed anche di una piattaforma condivisa con la Maserati MC20. Ora, il tempo delle chiacchiere è terminato, ed è giunto il momento di dare un’occhiata da vicino a questo capolavoro.

Alfa Romeo, ecco i primi scatti della nuova 33 Stradale

L’Alfa Romeo 33 Stradale è ora tra noi, e le sue forme sono davvero uniche. Come da previsioni, il design è ispirato al modello degli anni Sessanta, e sin dai primi minuti della presentazione, c’è stata una grande sorpresa per i fan. A fare da introduttore è infatti apparso il grande Luca Ward, uno dei più famosi doppiatori del mondo.

In seguito, è stata finalmente mostata al mondo in tutta la sua bellezza, con delle linee da far impallidire tutti i fan. Alla fine, il motore scelto è stato il V6 Nettuno della Maserati MC20, che ha una potenza massima in grado di superare i 620 cavalli, con una velocità di punta che si attesta sui 333 km/h.

Anche questo dato è davvero incredibile, dal momento che ci ricorda subito il nome che l’Alfa Romeo ha scelto per il nuovo gioiello, che sarà anche elettrico. La versione ad emissioni zero si baserà sulla Maserati Folgore, ed avrà una potenza massima ancor più elevata, di circa 750 cavalli.

Tornando sul fronte del motore, confermiamo che si tratta di un V6 biturbo ed è disposto in posizione trasversale. Si tratta di una soluzione inedita, volta a garantire una compattezza maggiore del corpo vettura. La trazione è posteriore con differenziale autobloccante, elettronico ed a slittamente limitato.

Lo scatto da 0-100 km/h verrà completato in meno di tre secondi, ed è confermato il fatto che la sua produzione verrà limitata a soli 33 esemplari. Il gioiello è davvero notevole, con il marchio del Biscione che ha pensato proprio a tutti per soddisfare i suoi fortunati e facoltosi clienti. Il prezzo dovrebbe essere confermato a circa un milione di euro per ogni esemplare.