MotoGP, Bagnaia lancia l’allarme: ecco come sta il campione

Il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, ha avuto delle difficoltà nella prima sessione di libere. Ecco cosa ha annunciato al termine della giornata.

La MotoGP correrà nel weekend sull’inedito tracciato del Buddh in India. Un circuito che, in passato, era stato protagonista con i cavalieri del rischio della F1. Alcuni centauri della MotoGP sono subito apparsi entusiasti per il layout della pista.

La prima sessione di prove in India non ha deluso i fan della casa di Borgo Panigale. La Rossa si è presentata con i favori del pronostico e li ha rispettati in pieno con Marco Bezzecchi, con la sua GP22 del team Mooney VR46. Il romagnolo ha siglato il miglio tempo, davanti a Marc Marquez. Quest’ultimo era atteso al varco, considerato il suo score positivo su nuove piste.

Nessuno dell’attuale griglia è riuscito a vincere tre tappe su tracciati al debutto nel calendario. Potrebbe anche siglare il poker, sfruttando l’elemento sorpresa. L’otto volte iridato è parso, finalmente, a suo agio sulla RC213V, ed è stato capace di portarsi a soli 139 millesimi da Bezzecchi. Sarà protagonista anche la casa austriaca che con Brad Binder ha siglato il terzo tempo.

I riflettori nella prima sessione di libere sono stati tutti puntati su Pecco Bagnaia e Jorge Martin, rivali per la corona iridata. Lo spagnolo ha chiuso ottavo nelle FP1, preceduto anche dal teammate Johann Zarco e da Luca Marini. Il torinese, invece, ha concluso al 15esimo posto. Bagnaia ha preferito studiare attentamente il tracciato, evitando di prendere rischi. Non ha tenuto un buon passo, forse ancora dolorante per i postumi della caduta del Montmeló.

Le parole di Pecco Bagnaia

I fan della Ducati non sono preoccupati. La Desmosedici, con Bezzecchi, ha dimostrato di essere competitiva. In palla anche le Aprilia con Raul Fernandez quarto e Maverick Vinales quinto, ma Aleix Espargarò ha ottenuto solo una 13esima posizione. Male la Yamaha, afflitta da pesanti problemi tecnici. In curva 1 i piloti hanno avuto più di un patema per trovare il giusto punto di staccata.

Pecco, miracolosamente, è scampato da un infortunio che sarebbe potuto essere gravissimo a Barcellona. Dovrà riprendersi sul piano fisico, dato che a Misano ha ancora accusato dolori alle gambe. “Per quanto riguarda il circuito, ho percorso il tracciato ed è molto diverso da qualsiasi altro circuito su cui corriamo abitualmente e a prima vista mi sembrava che le vie di fuga fossero un po’ strette“, ha annunciato il campione. Ecco gli orari delle gare.

“Dopo Misano, abbiamo lavorato molto e anche se non siamo arrivati ​​qui al 100% ora so come devo posizionare la gamba se inizio ad avere difficoltà in pista“, ha confessato Pecco, come riportato sempre su Mundo Deportivo. Pecco ha chiuso le PL2 al settimo posto, centrando il taglio, ma l’annuncio sul suo stato di salute può dare una ulteriore chance a Martin. Quest’ultimo ha chiuso secondo, alle spalle di Luca Marini. Il madrileno dovrà centrare un’altra pole per poter dettare il passo nella SR e nel GP.