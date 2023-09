MotoGP, arriva la mazzata del pilota a Bagnaia: frecciata clamorosa

Pecco Bagnaia è l’uomo di riferimento nella MotoGP odierna, ma un suo collega ha usato delle parole dure sul suo dominio.

La MotoGP odierna vive sotto il dominio della Ducati, con Pecco Bagnaia che è chiaramente l’uomo di riferimento. Il campione del mondo vola verso il bis iridato, anche se Jorge Martin vuole credere nella rimonta. Il rider torinese ha avuto un brutto incidente a Barcellona, che ha compromesso anche il suo week-end di Misano, dove comunque ha chiuso terzo sia nella Sprint Race che nella gara domenicale.

Pecco aveva trovato un feeling perfetto con la sua Desmosedici GP23, ed il perfetto fine settimana dell’Austria sembrava aver chiuso tutti i conti. Tuttavia, quanto accaduto a Barcellona ha permesso a Martin di riportarsi a -36 nel mondiale, il che significa che ci potrebbe essere ancora lotta in questo finale di stagione.

Nella MotoGP, come ben sappiamo, è diventata fondamentale tanto quanto in F1 la forza del mezzo tecnico, con il pilota che può fare molta meno differenza rispetto al passato. La crisi di Marc Marquez e Fabio Quartararo causata da Honda e Yamaha ne è una conferma importante, visto che probabilmente parliamo dei due migliori rider di tutta la griglia, che sono costretti a lottare nelle posizioni di rincalzo.

Questo è ovviamente un gran peccato, perché tutti vorremmo vedere i migliori lottare per il vertice, ma queste differenze di competitività non permettono di vedere una sfida equilibrata. Questo concetto è stato confermato anche da un altro pilota, che indirettamente ha mandato una frecciata a Bagnaia.

MotoGP, Pol Espargarò e la frecciata a Pecco Bagnaia

In un’intervista riportata da “Mowmag.com“, Pol Espargarò ha fatto il punto sulla situazione attuale della MotoGP, e c’è da dire che le sue parole non sono state di poco conto. L’alfiere del team GasGas di casa KTM ha criticato duramente la Honda, ma anche quella che è la situazione generale della top class odierna.

Ecco le sue parole: “La MotoGP ormai non è più uno sport in cui vince il migliore. Poi è vero che in ogni marchio il pilota migliore è quello che vince, ma non è sempre così. Un piccolo cambiamento al regolamento o alle gomme può esaltare uno stile di guida piuttosto che un altro, e questo non significa che uno sia peggiore dell’altro“.

Pol Espargarò ha poi commentato la difficile situazione in cui versa la Honda: “Con la Honda oggi è impossibile vincere, quando andai a correre per loro mi aspettavo grandi cose, ma la situazione attuale è quella che vedete tutti. Sono rimasti nel passato, e devo dire che sarei sconvolto se li dovessi vedere vincere a breve“.

Le parole di Pol vanno del tutto in contrasto con quelle di Casey Stoner, che in questi giorni ha detto che con tutte le moto si può vincere oggi. Oggettivamente, quanto affermato dall’australiano non ha molto senso se consideriamo quello che vediamo ogni week-end, ma la speranza è che ciò possa diventare reale molto presto.