Quanti Km dura una Dacia Sandero? Ecco il dato sorprendente

La Dacia Sandero è una delle auto più vendute in Italia, ed ora daremo un’occhiata al suo livello di affidabilità. Ecco quanto dura.

Il marchio Dacia sta ottenendo dei risultati sempre più ottimali, puntando su un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Le vetture della casa rumena hanno nel prezzo competitivo il loro grande segreto, e per il futuro c’è l’obiettivo di lanciare tanti nuovi modelli per espandere il proprio mercato.

Tra il 2024 dovrebbero arrivare le nuove Duster e Bigster, a conferma del fatto che anche questo marchio vuole spingere forte sui SUV e comunque su modelli di ampie dimensioni. Ormai sappiamo bene quanto impatto possano avere i comfort offerti a bordo sull’acquisto delle auto, e la grandezza dei crossover è il segreto che porta tutti a cercare di acquistarne uno.

Soprattutto al giorno d’oggi, i prezzi delle auto sono molto elevati, ed è per questo che la Dacia continua ad ottenere risultati strabilianti. In molti si chiedono quale sia il motivo per il quale costino così poco, ed a dire la verità, ce ne sono due di motivazioni, entrambe valide e molto chiare.

La casa rumena è membra del gruppo Renault, che fornisce anche i motori, permettendo un netto risparmio sulla produzione degli stessi, che altrimenti porterebbero a grandi aumenti di prezzo. Il motivo più importante è quello legato alla manodopera in Romania, che è molto meno costosa e che permette di non calcare troppo la mano sulla clientela.

Dacia Sandero, ecco quanti chilometri può durare

Il modello più venduto per questo marchio è senza dubbio la Dacia Sandero, che è sempre ai primi posti nel nostro paese. Nei primi sei mesi dell’anno, l’utilitaria del gruppo Renault è stata la seconda più venduta, alle spalle dell’imprendibile Fiat Panda che ancora una volta ha doppiato tutti.

Spesso però, di questa vettura non si parla molto bene, visto che si teme una scarsa affidabilità e problematiche legate al fatto che costi così poco. In realtà, leggendo su vari forum si legge di un’ottima affidabilità, come riportato anche su “Quattroruote.it“, dove alcuni utenti hanno dato ottimi feedback sulla Sandero.

La Dacia Sandero può percorrere anche 300-400 mila km senza problemi particolari, ed è il motore Renault che fa una grande differenza. I propulsori della casa della Losanga sono noti per essere molto resistenti, per cui, se il vostro obiettivo è un’auto affidabile e poco costosa, la Sandero è una super occasione.