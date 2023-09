MotoGP, Marquez ha un asso nella manica: ecco la sua speranza

Marc Marquez è pronto a siglare un piccolo primato della sua brillante carriera in top class, andando a gareggiare sul tracciato indiano del Buddh Circuit International.

Lo spagnolo è il pilota che ha vinto più volte al debutto su nuovi tracciati dell’attuale griglia della MotoGP e vorrà continuare a stupire. Il problema è legato alla mancanza di competitività della sua RC213V. Un dettaglio non di poco conto. La moto non sembra aver fatto progressi rispetto all’inizio della stagione.

Il pilota con il numero 93 si è trovato davanti ad una difficile scelta, ovvero rispettare il suo contratto in Honda fino al termine del 2024 o balzare in sella ad una nuova moto di un team satellite. La KTM gli ha chiuso le porte, data la necessità di piazzare già nel 2024 il probabile campione del mondo della Moto2, Pedro Acosta.

Marc Marquez, a quel punto, ha flirtato con Ducati del team Gresini Racing, sperando nella possibilità di andare a raggiungere suo fratello Alex in sella ad una Desmosedici. Alla fine ha preferito dare ancora fiducia al lavoro dei tecnici giapponesi. Il Buddha International Circuit ha fatto il suo debutto nel weekend, dopo 3 edizioni in F1 (dal 2011 al 2013). Per i piloti della classe regina rappresenta un’opportunità importante dato che non vi sono riferimenti cronometrici e almeno in teoria la Ducati potrebbe soffrire l’imprevedibilità del tracciato.

Il Cabroncito ha festeggiato la P1 ad Austin nel 2013, in Argentina nel 2014 e ha vinto anche in Thailandia nel 2018. Sognare il poker inedito in India non è peccato, sebbene da Ducati Desmosedici sia la naturale favorita in ogni tappa del campionato 2023. Il settimo posto a Misano di MM93 è risultato uno dei migliori piazzamenti del campionato, ma il distacco dalla vetta è stato di ben 20 secondi.

Il pensiero di Marc Marquez

Risulterà motivatissima anche l’Aprilia che con Oliveira che potrebbe eguagliare il record di 3 successi su nuovi tracciati del fenomeno nella Honda HRC. Tuttavia le luci della ribalta saranno tutte su Pecco Bagnaia e Jorge Martin, sempre più duellanti per la corona iridata. Il torinese spera di ritrovare la massima forma fisica, dopo lo sforzo compiuto a Misano, per prendere parte al Gran Premio dopo l’incidente ha avuto in Spagna.

Marquez proverà a sfruttare l’effetto sorpresa, ma non potrà forzare più di tanto perché potrebbe andare incontro a nuove gravi conseguenze fisiche in caso di pesanti cadute. Alla vigilia della tappa indiana, il centauro ha dichiarato: “Utilizzeremo la stessa moto usata a Misano perché è quella con cui ho il feeling migliore. Abbiamo provato un nuovo prototipo, ma le sensazioni erano peggiori. Continuo con la moto che conosco meglio e per il momento uso quello che ho“.

“A Misano il risultato è stato positivo anche se sono arrivato settimo: in una parte del GP il ritmo era davvero buono. E’ vero che non sono riuscito a tenere quel passo per tutta la gara e mi è costato anche molto dal punto di vista fisico, ero molto stanco“, ha concluso l’otto volte iridato.