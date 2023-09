Casey Stoner torna a parlare di Ducati: le sue parole su Bagnaia lasciano a bocca aperta

Casey Stoner è una leggenda della MotoGP, ed ora le sue parole aprono a nuovi orizzonti. Ecco cosa ha dichiarato l’australiano.

La stagione di MotoGP targata 2023 si sta rivelando meno scontata del previsto, anche se il dominio della Ducati non è mai stato messo in discussione. Tuttavia, Jorge Martin paga solo 36 punti da Pecco Bagnaia, essendosi rifatto sotto dominando il fine settimana di Misano, nel quale ha ottenuto la pole position per poi portare a casa anche la Sprint Race e la gara domenicale.

Il campione del mondo ha pagato la brutta caduta di Barcellona, che lo ha portato a perdere punti già in Spagna da Martin. A Misano, seppur con una prova eroica, Pecco non è andato oltre il terzo posto sia al sabato che alla domenica, permettendo al rider di casa Pramac di rifarsi sotto, mentre Marco Bezzecchi sembra ormai troppo lontano per sperare di rientrare in lotta.

La Ducati di oggi è una macchina da guerra, che sta demolendo la concorrenza in questa MotoGP. Una situazione ben diversa la visse Casey Stoner, campione del mondo nel 2007. L’australiano era l’unico in grado di domare quella Rossa, dominante sui rettilinei ma così scorbutica e complessa da gestire nelle curve. Quel mondiale, infatti, resta uno dei più epici mai ottenuti nel mondo delle due ruote.

In questi ultimi mesi, il nativo di Southport si è fatto sentire sulla top class di oggi, criticando e non poco la troppa elettronica che è presente, così come l’eccessiva aerodinamica. Nelle ultime ore, Stoner ha però fatto un’affermazione del tutto inaspettata, che di certo non passerà inosservata nei prossimi giorni.

MotoGP, Casey Stoner stupisce fan e piloti

Casey Stoner e Pecco Bagnaia hanno parlato in un video fatto dalla MotoGP del momento attuale della top class e, non ce ne voglia il campione del mondo in carica, ma le dichiarazioni più interessanti sono arrivate dall’australiano, che si è espresso parlando di una grande varietà attualmente presente nel campionato.

Ecco le sue parole: “Ora tutti hanno la possibilità di vincere con qualsiasi marca, quindi per Pecco è più complicato, ma per me sta facendo un lavoro pazzesco in un momento in cui c’è grande competizione. Sono orgoglioso del fatto che corra con il numero 1, molti piloti non lo hanno scelto quando hanno vinto, ma io credo sia giusto farlo perché è un grande riconoscimento“.

Stoner ha poi detto la sua su quello che potrà essere l’esito di questo campionato: “Penso che possa davvero succedere di tutto, c’è una grande concorrenza. Quando ti giochi il campionato vuoi essere sempre davanti, perché ogni punto risulta essere davvero fondamentale per i piloti“.

Le dichiarazioni di Stoner sono condivisibili solo in parte, dal momento che è impossibile pensare di vincere con tutti i marchi. La Honda e la Yamaha sono lontane anni luce, ed il successo di Alex Rins ad Austin è stato frutto del suo talento e delle cadute altrui. Vedremo se in futuro ci troveremo di fronte ad una competizione più equilibrata.