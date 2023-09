Marquez e l’ennesima frecciata a Valentino Rossi: fan allibiti

Marc Marquez e Valentino Rossi non si sono mai amati, ed ora è arrivata l’ennesima stoccata al pilota di Tavullia.

Il momento attuale è il più difficile di sempre per Marc Marquez, che sta annaspando nelle retrovie per via della crisi della Honda. Di certo, il talento è ancora a livelli altissimi, come dimostra l’incredibile settimo posto della gara di Misano, con oltre 20 secondi rifilati a tutti gli altri rider della casa giapponese.

Il nativo di Cervera, nonostante i problemi fisici di cui ha sofferto e le scarse performance della Honda, non ha affatto perso le motivazioni, ed ora deve decidere il suo futuro. Il #93 è diviso tra la possibilità di guidare una Ducati, ma privata, con il Gresini Racing, o se scommettere ancora sulla casa dell’Ala Dorata. Il 2024 è l’ultimo anno di contratto, che gli garantisce un guadagno di 12,5 milioni di euro a stagione, e la questione economica non è da sottovalutare visto che è il più pagato di tutta la MotoGP.

Marquez ha dominato la scena per anni, ma oggi è condannato alle retrovie, una cosa che era accaduta anche a Valentino Rossi. Tuttavia, il “Dottore” era finito indietro solamente negli ultimissimi anni, quando stava andando per i 40, mentre Marc ne ha da poco compiuti 30.

La speranza di rivederlo al top ce l’hanno in molti, soprattutto i grandi capi della MotoGP che sanno di aver bisogno di lui. La top class è in un momento complicato dopo il ritiro dei grandi campioni del passato, e Marquez è l’ultimo di quei super fenomeni che sono ancora in pista.

Marquez, ecco le parole su Valentino Rossi

Sappiamo bene come tra Marc Marquez e Valentino Rossi non ci sia mai stato amore, soprattutto dopo il 2015 ed il mondiale perso dal pilota di Tavullia contro Jorge Lorenzo per la presunta alleanza spagnola. Il nativo di Cervera, dopo quell’episodio, non è più stato nelle grazie dei tifosi, ed ora deve lottare per tornare al top.

Marc ha scritto un libro ed alcuni estratti sono stati riportati da “Marca“, ed uno dei passaggi più interessanti è sicuramente quello in cui fa riferimento a Valentino Rossi, parlando dei suoi ultimi anni in MotoGP, che sono stati sicuramente molto difficili a causa di prestazioni che non erano più esaltanti.

Ecco le sue parole: “Qual è il momento migliore per dire basta? Negli ultimi 4 anni mi sarebbe piaciuto essere nella testa di Rossi. Lui è un vincente, ma per anni è rimasto tra il decimo ed il 15esimo posto, non capivo come faceva a tornare in pista ogni week-end. Inoltre ha anche lasciato un team ufficiale“.

Marquez ha poi parlato del difficile momento che sta vivendo e dell’impresa che rappresenterebbe un nuovo titolo mondiale: “Cinque anni fa ero come Superman, vincevo tutto, mentre oggi, se dovessi ottenere un’altra vittoria, sarà perché avrò lavorato molto per ottenerla. Se riuscissi a vincere un altro titolo mondiale, sarebbe di gran lunga il campionato più importante di tutta la mia carriera“.