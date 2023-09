Mercedes diventa “cinese”? Lo spiffero che fa già storcere il naso a qualcuno

In casa Mercedes è appena stato svelato un nuovo modello, ma c’è già una polemica. Ecco perché c’è di mezzo la Cina.

Il mercato delle auto elettriche si sta arricchendo di tanti nuovi marchi, con la Mercedes che pochi giorni fa ha tolto i veli alla nuova CLA EV. Si tratta di un modello che sembra realmente arrivato dal futuro, con delle linee mozzafiato e che però non sono così esageratamente futuristiche, come invece accaduto nel caso della BMW Vision Neue Classe.

La CLA in questione è ancora una concept car, ovvero un modello che farà da base per quella che uscirà nel 2024, e che sarà disponibile anche a benzina. L’Europa sta inoltre guardando con preoccupazione a ciò che sta arrivando dalla Cina, paese che sta esportando un gran quantitativà di auto a basso costo grazie a benefici statali.

Ursula von der Leyen, presidente della Comunità Europea, ha parlato dell’avvio di un’indagine anti-dumping proprio contro il mercato cinese, con la possibilità di imporre dei dazi doganali per cercare di frenare questa invasione. L’arrivo di auto a basso costo rischia di saturare il mercato europeo, e questo è un problema non da poco da affrontare.

I prezzi delle auto nostrane sono infatti saliti alle stelle, e la popolazione si trova in grossa difficoltà sugli acquisti. Questo spinge molta gente a puntare sulle auto ad emissioni zero provenienti dal paese del Dragone, che stanno operando una tattica molto aggressiva basata su prezzi eccessivamente bassi.

Nelle ultime ore, è arrivata una notizia molti importante che lega il brand Mercedes alla Cina, proprio in relazione alla nuova CLA elettrica ed al pacco batterie che alimenta il powertrain ad emissioni zero. Andiamo a scoprire nel dettaglio che cosa sta succedendo in questi giorni.

Mercedes, ecco la scoperta che arriva dalla Cina

Secondo alcuni organi di stampa cinesi, la Mercedes CLA elettrica userebbe batterie di fabbricazione BYD. Quest’ultimo è uno dei marchi più in forma del momento, proprio per la capacità di prodursi tutto in proprio, ma anche per la fornitura che sta operando a diversi costruttori ben più noti.

Sembra che la CLA ad emissioni zero sia alimentata proprio dalle batterie di questo marchio, ed in particolare, si tratterà di batterie LFP. Quest’ultimo dettaglio era già stato affermato dalla casa di Stoccarda, che però non aveva reso noto il fornitore, e per il momento non sono arrivate risposte sulla questione.

Ricordiamo che la nuova Mercedes CLA sarà costruita sulla piattaforma MMA, del tutto nuova, e che avrà un’architettura da ben 800 Volt. Su questa base, secondo quanto dichiarato dai vertici, nascerà anche la prossima Classe A ad emissioni zero, che punterà molto in alto grazie alle nuove tecnologie.

Le batterie LFP vengono realizzate come Blade Battery, ed LFP sta a significare la chimica con la quale sono costruite. Le celle sono molto allungate, e possono fare a meno dei moduli, avendo così una maggior percentuale di materiale attivo. Vedremo, dunque, quelli che saranno gli effetti sul mercato se questa indiscrezione sarà confermata nei prossimi giorni.