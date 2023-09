Problemi con la chiave, l’auto non si accende più: questo è il probabile problema

Se vi capita di avere un problema di riconoscimento della chiave nella vostra auto in fase di accensione, dovete sapere cosa accade.

Le auto sono molto cambiate nel corso degli ultimi anni, con l’elettronica che ormai la fa da padrona assieme alle grandi tecnologie. Gli interni della gran parte delle vetture somigliano più a delle astronavi, con una grande quantità di opzioni e settaggi da poter gestire, ma a volte, tutta questa tecnica può causare anche alcuni problemi.

In particolare, oggi vi parleremo di un aspetto legato alle chiavi dell’auto, che in alcune occasioni possono causare dei problemi non da poco. Rispetto al passato, anche esse si sono evolute legandosi a tecnologie molto ricercate, ed ora andremo alla scoperta di uno dei guai più comuni che potrete sperimentare.

Auto, ecco il motivo dei problemi con le chiavi

Un problema comune può verificarsi quando l’auto non riconosce la chiave di accensione, impedendo al nostro veicolo di mettersi in moto e di partire per recarci nel luogo desiderato. Prima di tutto però, come spiegato da “rattiauto.it“, è importante capire come funzioni esattamente una chiave di accensione, che è ovviamente un elemento fondamentale per la messa in moto.

La chiave entra in contatto con l’immobilizer, ovvero il sistema di antifurto elettronico che è presente ormai in tutte le auto più moderne. Esso si collega con il motorino di avviamento ed alla centralina inviando il codice della chiave. A quel punto si verifica il guaio.

Infatti, se il codice non viene riconosciuto l’immobilizer entra in azione e non permette al veicolo di accendersi. Si tratta di un sistema di sicurezza fatto ad hoc per impedire alla vettura di mettersi in moto durante un tentativo di furto, e che a volte può verificarsi anche se si è in possesso della chiave originale.

A quel punto, occorre capire se il problema riguarda la centralina o la chiave stessa. Nel primo caso, bisogna provvedere ad un reset della centralina, facendo il classico “spegni ed accendi” che nel campo dell’elettronica, di solito, aggiusta ogni tipo di problema. Invece, quando è la chiave a dare problemi, serve utilizzare la sua copia.

Ovviamente, vi possiamo consigliare di trattare con estrema cura la vostra chiave, in quanto è uno degli elementi più importanti del vostro veicolo, pur essendo un elemento ad esso esterno. Speriamo di esservi stati utili con il nostro consiglio, augurandoci che non avrete più alcun tipo di problema nel vostro futuro.