Quando conviene acquistare i biglietti aerei? Ecco la scelta migliore

I biglietti aerei oggi costano molti soldi, ma per voi non mancano le occasioni. Ecco come spendere il meno possibile.

Viaggiare è sempre una grande emozione, e tutti vorrebbero partire per raggiungere le loro mete più amate. Purtroppo però, viviamo un periodo di forte crisi, ed i tanti rincari hanno colpito anche i biglietti aerei, i cui prezzi oggi sono schizzati alle stelle, impedendo a molti di acquistarli.

I biglietti aerei, anche per località vicine al nostro territorio, sono quasi triplicati in termini di prezzo rispetto ad un passato non troppo lontano, e la cosa preoccupa tutti. Nella giornata di oggi vi offriremo alcuni consigli su come cercare di risparmiare sull’acquisto dei tagliandi.

Biglietti aerei, ecco quando conviene acquistarli

Secondo quanto riportato da “vologratis.org“, i biglietti aerei possono essere acquistati in modo da renderli più economici, in base ad alcune scelte che dipendono da noi. Tra di essi, secondo alcuni studi, c’è il fatto di prenotarli a 5 settimane dalla nostra partenza, cosa che li renderà meno costosi rispetto ad altri periodi.

Questo è valido per ciò che riguarda un biglietto nazionale, mentre per quelli internazionali conviene farlo tra i 5 ed i 6 mesi prima di partire. Secondo “skyscanner“, tanto per farvi un esempio, per andare in America del Nord dall’Italia è molto conveniente partire nel mese di febbraio, che risulta essere quello meno costoso in tutto l’anno tramite l’acquisto dei biglietti aerei. Ovviamente, sempre se viene fatto per tempo.

Un altro studio interessante è quello fatto dalla BBC, che però indica delle tempistiche differenti. Infatti, a loro parere il periodo migliore per comprare i biglietti aerei è a 21 giorni dalla partenza, dunque, quasi a ridosso del giorno prescelto per lasciare i luoghi in cui abitate.

Una possibilità di risparmio più nota è legata al momento della giornata in cui deciderete di fare il vostro acquisto. Comprando i biglietti al pomeriggio o, meglio ancora, in serata, troverete dei prezzi più bassi rispetto al mattino. Ovviamente, oltre a questo, ci sono altri metodi per cercare di spendere meno, soprattutto sulle tratte più lontane.

Se scegliere un volo con uno scalo troverete prezzi più bassi, anche se il comfort di viaggio ne risentirà e non poco. Comunque, è sempre consigliato non prenotare quando mancano pochissimi giorni alla partenza, perché in quel caso, i prezzi saliranno alle stelle e rischierete di spendere davvero troppi soldi.