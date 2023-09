Valentino Rossi, perdita improvvisa: che batosta per il Dottore

Nel corso della sua lunga carriera nel Motomondiale Valentino Rossi è stato in grado di costruire un impero economico in grado di sopperire anche ad eventuali perdite.

Valentino Rossi è stato molto più di un semplice pilota. Ciò che è riuscito a fare nel corso della sua carriera rimarrà nella storia. Non si tratta, esclusivamente, di questioni legate ai titoli mondiali o alle vittorie che pure sono state numerose, ma di una personalità che ha coinvolto milioni di appassionati in tutto il mondo.

Valentino Rossi è diventato una leggenda vivente nel periodo stesso in cui correva in MotoGP, riuscendo a balzare sulle principali riviste mondiali per un carattere deciso e sempre determinato a mettere in crisi l’avversario. Il suo nome è stato sulla bocca di tutti già per le rivalità con Biaggi. Nel corso della sua vita ha attraversato alti e bassi, come tanti altri centauri prima di lui sempre rimanendo fedele a se stesso e alle proprie idee.

Caratteristiche che lo hanno reso unico agli occhi di tantissimi piloti che hanno provato ad imitarlo. Pur senza riuscirci in pieno solo Marc Marquez è stato in grado di toccare delle vette così alte. Non a caso i due piloti si sono scontrati sebbene non siano mai stati in lizza per lo stesso titolo mondiale. Lo spagnolo si inserì nella sfida accesissima con il compagno di squadra, Jorge Lorenzo, determinando di fatto una situazione che favorì il maiorchino a tutto svantaggio dell’italiano.

Numeri in picchiata per Valentino Rossi

Il decimo mondiale è oramai andato, salvo clamorosi ritorni in MotoGP, ma sul piano finanziario l’ex pilota della Yamaha ha sbandato nell’anno successivo al ritiro. La società del Dottore, nel 2022, ha avuto delle pesanti perdite. I servizi e i costi delle materie prime sono cresciuto. Ha chiuso il 2022 con una ebitda ed ebit non peggiore rispetto all’anno prima. Difatti, rispettivamente, i numeri per 907mila e 566mila euro sono risultati negativi per circa 896mila e quasi 1,3 milioni, come riportato su Affari italiani.

Tuttavia i soci hanno gestito una perdita del 770mila euro. L’attività di Valentino Rossi non si basa su contratti a tempo indeterminato ma su contratti a tempo determinato. I costi di servizio sono aumentati per 1,8 milioni mentre i costi delle materie prime sono incrementati di 3,9 milioni. Sta di fatto che la società gode di un patrimonio netto di 11,4 milioni, creato grazie al merchandising con numerosi centauri come Vinales, Bezzecchi, Marini, Morbidelli, Bagnaia, Mir e tanti altri che anche nelle categorie minori hanno tenuto in alto il nome dell’ex campione della Yamaha.

Valentino Rossi, tra l’altro, ha lavorato anche con il noto cantante Jovanotti. In tal caso la gestione degli eventi del Jova Beach Party ha causato dei costi di marketing molto elevati e di conseguenza ha avuto un impatto negativo sui numeri complessivi positivi dell’anno precedente. Valentino ha anche fatto un investimento importante con un nuovo store a Tavullia di quasi 400 m² dove i fan possono recarsi per acquistare tutti i prodotti a marchio VR46.