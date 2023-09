Elon Musk ce l’ha fatta, svolta sensazionale in casa Tesla: è la prima volta nella storia

La Tesla punta molto in alto, ed ora per Elon Musk c’è una grande gioia. Andiamo a scoprire di cosa si tratta di preciso.

Per il marchio Tesla il 2023 è stato un anno di rinascita, a seguito di un’annata precedente che, invece, era stata quasi drammatica. Le vendite, infatti, erano calate a livelli da incubo, e solamente l’idea di Elon Musk e company di abbassare i prezzi dei modelli ha portato ad invertire il trend, che ora è del tutto positivo.

La compagnia di Elon Musk, tuttavia, non vuole tenere troppo alti gli entusiasmi, con lo stesso CEO che si è lamentato, con la sua stessa azienda, per la qualità del nuovo pick-up. Stiamo parlando del Cybertruck, ormai prossimo al lancio, che non è stato giudicato troppo positivamente dal magnate sudafricano.

Inoltre, ci sono tanti altri giovani marchi che vogliono emergere sulla scena delle auto elettriche, e per Tesla le sfide saranno molto ardue da vincere. Nel frattempo, è arrivato un clamoroso annuncio che può cambiare molte cose in chiave futura, di cui ora vi andremo a parlare.

Elon Musk, ora c’è anche la ristorazione per Tesla

Il marchio Tesla continua ad innovare e ad investire, e per Elon Musk c’è ora l’annuncio dell’apertura di un drive-in e di un ristorante. La storia parte dal 2021, quando il CEO del marchio californiano disse che a Santa Monica, nei pressi di Los Angelese, avrebbe posizionato una nuova serie di Supercharger per la ricarica dei veicoli ad emissioni zero, ma anche un ristorante in pieno stile anni Cinquanta.

Inoltre, sarà presenta anche un drive-in, il tipico cinema americano dove ci si reca a vedere un film direttamente dalla propria auto. Il Dipartimento per l’edilizia di Los Angeles ha approvato il piano della Tesla, che ora avvierà la costruzione. La struttura sarà situata al numero 7001 W. Santa Monica Boulevard, e sarà ricca di colonnine Supercharger. Per la precisione, infatti, ce ne troveremo ben 32, ed è stato tutto pensato per far rilassare al meglio il proprietario di una Tesla.

Durante la ricarica, infatti, il cliente potrà entrare nel ristorante e fare uno snack, ma anche un pranzo o una cena. Inoltre, ci saranno degli splendidi posti a sedere sul tetto, così come tutti avranno la possibilità di vedere i film più famosi di sempre su ben due schermi cinematografici.

Ovviamente, non si avrà il tempo per vedere film interi, visto che la ricarica Supercharger richiede al massimo 15 minuti per arrivare a circa 320 km di autonomia. La notizia è stata riportata da “insideevs“, ed è davvero una grande gioia, l’ennesima nella carriera di Elon Musk, che continua ad investire ed a realizzare i suoi sogni imprenditoriali.

Al momento, non sappiamo quanto ci vorrà per costruire il tutto, ma è ovvio che i lavori partiranno sin da subito, con l’obiettivo di ultimarli quanto prima possibile. La Tesla, una volta decisa una cosa, punta a farla ed anche nel miglior modo possibile, per cercare di rispondere a tutti i nuovi concorrenti che vogliono dare battaglia.