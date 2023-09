Fanatec GT Hockenheim, Gara 1: dominio Audi, ottavo Valentino Rossi

La prima tappa del Fanatec GT ad Hockenheim vede imporsi l’Audi, che piazza una doppietta molto netta. Ottavo Valentino Rossi.

Lo spettacolo del Fanatec GT è tornato in pista per l’appuntamento di Hockenheim, che è valido per la serie Sprint. Nel sabato pomeriggio si è disputata Gara 1, ed il dominio totale è stato firmato dal marchio Audi, che ha piazzato una doppietta con le R8 LMS. Il successo è andato alla #40 del Tresor Orange 1, affidata a Ricardo Feller e dal nostro Mattia Drudi, che ormai è un perfetto inteprete di questa vettura.

Proprio il nostro Drudi è stato colui che ha condotto il secondo stint, quello che ha portato la sua vettura al comando delle operazioni, battendo la gemella #12 del Comtoyou Racing affidata a Frederic Vervisch e Nicolas Baert. La prova di forza dell’Audi in questa tappa del Fanatec GT è stata netta, e ciò aumenta ancor di più il rimpianto, dal momento che la casa tedesca non darà più supporto ufficiale ai clienti a partire dal prossimo anno, visto che vuole concentrarsi sulla F1.

Una bella soddisfazione se l’è tolta anche la Ferrari, che con la splendida 296 GT3 si è presa il terzo posto, con la #69 dell’Emil Frey Racing affidata ad Albert Costa e Thierry Vermeulen. Lo spagnolo, che ha vinto la 24 ore di Le Mans in classe LMP2, si è confermato un perfetto interprete di questa tipologia di gare, facendo la differenza nel suo stint.

Grande la rimonta della BMW #32 del team WRT, quella portata in pista da Charles Weerts e Dries Vanthoor, i quali sono riusciti a chiudere al quarto posto. C’è da dire che per la M4 GT3 non è stato un fine settimana facile sino ad oggi, ed anche Valentino Rossi ha fatto fatica.

Fanatec GT, ottavo posto per Valentino Rossi

Valentino Rossi e Maxime Martin hanno chiuso in ottava posizione questa Gara 1 del Fanatec GT in quel di Misano, sicuramente non il risultato in cui speravano. La BMW M4 GT3 #46 del team WRT ha sottoperformato, e sarà interessante vedere se ci saranno degli aggiustamenti al BoP in queste ore.

Ladies and gentlemen, your Race 1 winners at Hockenheim 🏆#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/uMRlYI7AMt — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 2, 2023

Ricordiamo, infatti, che in quel di Misano era avvenuta una cosa simile, con un brutto risultato in Gara 1 per la casa di Monaco di Baviera che aveva portato a correreggere il Balance of Performance. Il risultato lo ricordiamo tutti, con il “Dottore” che ha vinto la sua prima gara in carriera nel Fanatec GT.

Va detto che qui ad Hockenheim anche lo scorso anno le cose non andarono bene per il pilota di Tavullia, che pare in difficoltà nel trovare il bandolo della matassa. La BMW può fare dei passi in avanti sul fronte degli assetti, ma è chiaro che la pista non sia favorevole per la M4 GT3.

A questo punto, tutte le speranze sono riposte in Gara 2, dove tutto potrebbe cambiare. In tal senso, sarà importante avere un miglior approccio in qualifica, aspetto in cui questo equipaggio deve ancora fare dei passi in avanti. Alle 14:35 di domani Gara 2 in partenza.