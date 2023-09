Qual è il SUV più grosso? Questo non lo batte davvero nessuno

I SUV stanno dominando il mercato dell’auto, ed oggi vi parleremo di quello più grosso in assoluto. Per lui numeri assurdi.

Al giorno d’oggi viviamo un’epoca in cui è in corso la febbre dei SUV, e tutti sognano di possederne uno. Il motivo è legato ai comfort che mettono a disposizione ed ai grandi spazi interni, mentre in passato venivano scelti per il loro essere fuoristrada, in grado di poter calcare anche i fondi peggiori.

Al giorno d’oggi, quasi nessuno sceglie un SUV per questa sua caratteristica, ma solo per trovare maggiore comodità a bordo. Oggi vi parleremo del crossover più grande del mondo, che dalla sua ha anche delle prestazioni eccezionali. Purtroppo però, il prezzo è molto elevato, ma non potrebbe essere altrimenti.

SUV, ecco qual è il più grande di tutti

I SUV hanno, generalmente, tutti delle dimensioni importanti, anche se quelli che fanno parte del Segmento B, come può essere per una Fiat 600e o per un’Alfa Romeo Tonale, sono di dimensioni minori. Tuttavia, il più grande di tutti, che vince per distacco questa sfida, è la Rolls Royce Cullinan.

Come potete capire già dal nome della marca che lo produce, non stiamo parlando di un crossover qualunque, ma di una vera e propria limousine dall’assetto rialzato, che costa la spaventosa cifra di oltre 350.000 euro. Le sue dimensioni sono da vero catamarano, e non è facile immaginare il motivo per il quale venga ritenuto il SUV più grande e lussuoso del mondo.

L’auto è lunga 5,341 metri, larga 2,164 ed alta 1,835, con un passo di 3,295 metri. Con delle dimensioni di questo tipo ci aspettavamo un peso incredibile, ed invece è di 2.660 kg. Lungi da noi da voler dire che si tratta di un’auto leggera, ma ci sono modelli ben più piccoli che sono anche più pesanti.

Il nome Cullinan deriva dal diamante grezzo che sia mai stato trovato, ed i capi del marchio hanno trovato un’affinità con le dimensioni del mezzo prima di affidargli questa denominazione. Il motore è un V12 da 6,75 litri che sprigiona la potenza massima di ben 571 cavalli.

Nonostante la grande massa, la Cullinan spinge comunque sino a 250 km/h di top speed, ed è incredibile che, pur essendo così grossa, ci metta solo 5,2 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da ferma. Insomma, siamo di fronte ad un colosso che è tale anche nelle sue prestazioni.