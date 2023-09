Marquez deve restare in Honda? Arriva il consiglio del collega

Marc Marquez deve ancora comunicare cosa farà in futuro, ma intanto è arrivato il parere di un altro pilota. Ecco cosa ha detto.

La carriera di Marc Marquez è arrivata ad un bivio, ed ora non c’è più tempo per pensare troppo. Il nativo di Cervera deve scegliere se restare in Honda o se passare alla Ducati, ed entrambe le possibilità presentano dei grossi rischi. Restando con i giapponesi, c’è il pericolo che anche il 2024 sia da buttare via.

La RC213V è lontana anni luce dalla Ducati, ma anche da Aprilia e KTM. Tuttavia, ricordiamo che l’approdo alla casa di Borgo Panigale avverrebbe con il Gresini Racing, un team privato che di certo non può avere le stesse possibilità di quello ufficiale, con tutti i rischi del caso.

Come stiamo vedendo in questo 2023, la squadra di Nadia Padovani è quella che sta ottenendo meno risultati di coloro che hanno la Ducati a disposizione, con Alex Marquez che ha vinto la Sprint Race di Silverstone, ma senza ottenere altri risultati brillanti. Marc deve valutare bene tutte le ipotesi prima di giungere ad una conclusione.

Marquez, Luca Marini fa chiarezza sulla situazione

Marc Marquez è tornato ad essere il personaggio più chiacchierato della MotoGP, ed il suo passaggio alla Ducati, seppur con il Gresini Racing e non con il team ufficiale, aumenterebbe e non poco l’hype attorno alla top class. Significherebbe vedere forse il pilota più forte cercare di contrastare Pecco Bagnaia ed il resto dei migliori dopo tanti anni difficili, in una sfida che si preannuncia davvero esaltante.

Tuttavia, le voci dei giorni scorsi sembrano esserci sgonfiate, con Marc che ha fatto capire di poter restare. Di certo, i suoi commenti dopo il test di lunedì scorso a Misano, dove ha provato il prototipo della Honda 2024, non hanno fatto pensare a nulla di positivo, visto che la moto non è migliorata quanto si poteva aspettare.

Tra coloro che hanno commentato questa possibilità c’è Luca Marini, che girando in 1’30”602 ha chiuso con il miglior tempo il test sul tracciato romagnolo. In un’intervista riportata da “Motorsport.com“, il fratellino di Valentino Rossi ha detto la sua sull’eventuale approdo del #93 alla casa di Borgo Panigale.

Marini ha detto che sarebbe felice di vedere il nativo di Cervera su una Ducati: “Cosa ne penso di Marquez in Ducati? Sarebbe fantastico avere un pilota così forte con la nostra stessa moto. Puoi guardare i suoi dati e misurarti con le sue condizioni, ho avuto modo di stargli dietro in pista e mi sembra sempre molto molto forte“.

In seguito, forse anche ironicamente, ha affermato: “Di certo io non lascerei i 12 milioni di euro della Honda. Onestamente, adesso mi sembra che quella moto vada forte, sono migliorati tanto. Mi è capitato di beccarlo in pista sia a Misano che a Barcellona, e credo che adesso siano competitivi. Non è più la Honda di inizio anno, stanno facendo dei passi nella direzione giusta. Mi sorprenderebbe se lasciasse oggi questo progetto“.