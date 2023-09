MotoGP, Dall’Igna e la frase su Marquez: c’è aria di annuncio in Ducati?

La Ducati è ormai il mezzo di riferimento della MotoGP, e Marc Marquez è in un limbo. Ecco le parole di Gigi Dall’Igna.

Nonostante le gravi difficoltà degli ultimi anni, Marc Marquez è sempre considerato un rider di riferimento in MotoGP. Il nativo di Cervera, negli anni in cui è stato integro dal punto di vista fisico, ha dominato la scena, vincendo sei titoli mondiali su sette tra il 2013 ed il 2019, lasciando alla Yamaha quello del 2015 con Jorge Lorenzo.

Marc ha corso su un altro livello in quel periodo, e solo l’infortunio avvenuto a Jerez de la Frontera nel 2020 lo ha fermato. Il problema dello spagnolo, al giorno d’oggi, si chiama Honda, squadra con la quale ha un altro anno di contratto, ma in questo periodo ci sono diverse voci che riguardano il suo futuro, non necessariamente positive per il marchio dell’Ala Dorata.

Alla vigilia del GP di Misano della MotoGP, si è iniziato a parlare del suo passaggio alla Ducati del Gresini Racing già in chiave 2024, cosa che lo porterebbe a rompere con la Honda con un anno di anticipo. La stampa spagnola dava già per fatto questo accordo, ma nelle ultime ore queste indiscrezioni sono rallentate, anche per via di quanto sta accadendo via social.

Joan Mir ha annunciato la permanenza di Marquez in Honda via social, ed anche lo stesso Marc ha parlato alla stampa facendo capire che resterà con i giapponesi, anche se non mancano i controsensi in questo periodo. Il rider iberico, che lunedì a Misano ha provato la nuova Honda, si è lamentato dei pochi passi in avanti che ha riscontrato, e la situazione è davvero poco chiara.

MotoGP, Gigi Dall’Igna parla di Marc Marquez

La Ducati è la moto che tutti sognano, quella che sta dominando la MotoGP attuale da ormai oltre un anno. Il 2023 è stato un anno in cui la casa di Borgo Panigale non ha avuto rivali, ed è normale che tutti i piloti vogliano guidarla. Di certo, a questo marchio non mancano i piloti di livello, vista la presenza di talenti come Jorge Martin e Marco Bezzecchi, candidati al team ufficiale per il futuro.

Gigi Dall’Igna, il grande boss di Ducati Corse, ha parlato in un’intervista riportata da “MotoSan“, facendo una rivelazione importante su Marc Marquez: “Se mi dà fastidio il fatto che Marquez volgia correre con noi? Assolutamente no, questa cosa è un riconoscimento per noi, sono felice che esistano queste voci. Inoltre, se dicono che la Honda mi ama, è solo un piacere, è bello quando cercano di corteggiarti. Non è una cosa che ti può dare fastidio“.

Dall’Igna si è poi schierato a favore di una sfida interna tra piloti di alto livellp, che garantiscono sempre una maggiore competitività per la squadra: “Avere i piloti più forti della MotoGP è sempre l’obiettivo di una squadra, altrimenti, significa essere più deboli nel momento in cui si va in pista. Non ho mai pensato che la concorrenza interna possa essere un problema“.