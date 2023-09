Marquez chiude la porta in faccia alla Honda? Le parole che sanno di rottura

Marc Marquez è deluso dalla Honda che ha provato nei test di Misano, ed ora sembra possibile il suo addio a fine anno.

La situazione che vive Marc Marquez è complessa e frustrante, dal momento che la Honda non sembra aver fatto i passi in avanti richiesti neanche con la nuova moto. Il tester tedesco Stefan Bradl l’ha portata in pista nel week-end di gara a Misano, e per la prima volta, il nativo di Cervera l’ha testata in queste ore nel test organizzato sul tracciato romagnolo.

I tempi non sono di certo stati esaltanti, ed anche le sue dichiarazioni sono state molto dure. A Misano è arrivato un discreto settimo posto in gara, un risultato fuori dalla portata della RC213V, arrivato solo grazie allo strabiliante talento di questo pilota, che ha rifilato distacchi capitali ai compagni di squadra

Il compagno di box, Joan Mir, è caduto per l’ennesima volta, a conferma di quanto sia complesso cercare di gestire i problemi di questa moto. Bradl non ha di certo brillato chiudendo al 18esimo posto, a 22 secondi di distacco da Marquez, e questo è un dato incontrovertibile.

Va bene che il tedesco è un tester e che non ha di certo il medesimo talento dello spagnolo, ma con una Honda nuova che doveva portare dei miglioramenti ci si aspettava di più. Ora la palla passa all’otto volte campione del mondo, che pare decisamente stanco del limbo in cui si ritrova.

Marquez, ecco le sue parole sulla nuova Honda

Alle 12:43 di lunedì, la Honda ha convocato una conferenza stampa non prevista, che si è tenuta poi alle 13, nella quale è intervenuto lo stesso Marc Marquez. Il nativo di Cervera è stato molto duro sulla nuova RC213V, affermando come non sia cambiato nulla a livello di tempi sul giro nonostante le novità portate in pista.

Ecco le sue parole: “La nuova moto è molto diversa in termini di stile di guida e di feeling in sella, ma ho trovato gli stessi problemi di grip al posteriore. I tempi sul giro, che sono ciò che contano in questo sport, sono i medesimi di prima, ed è cambiato solamente il modo di ottenere le prestazioni. Al momento siamo molto lontani da quello che vogliamo“.

Marquez ha poi affermato che la decisione sul 2024 arriverà nelle prossime settimane: “Dobbiamo continuare a lavorare, anche se per il momento non stiamo proprio cercando la prestazione. Il lavoro che abbiamo svolto è diverso. In India o in Giappone comunicherò cosa farò in futuro. Al momento ho un piano A, un piano B ed un piano C, di cui sono a conoscenza al massimo un paio di persone. La situazione è molto chiara, finirò questo test con calma e poi penseremo a tutto il resto“.

Ricordiamo che Marc è dato dalla stampa come molto vicino alla Ducati del Gresini Racing, dove potrebbe prendere il posto di Fabio Di Giannantonio. Alla decisione finale, come detto dallo stesso rider iberico, manca davvero poco, e per inizio ottobre tutto dovrebbe essere chiaro.