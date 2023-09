Marc Marquez annuncia il suo futuro: la sua decisione spiazza tutti

Dopo una lunga telenovela, Marc Marquez ha dato indizi sulla sua decisione. Tutto fa pensare chiaramente a cosa farà.



Da alcuni giorni si parla di Marc Marquez e del suo futuro, che sino a poco tempo fa sembrava certo in Honda, almeno per il 2024. Il nativo di Cervera ha un altro anno di contratto con il colosso giapponese, ma le scadenti prestazioni della RC213V lo hanno portato a riflettere sul prossimo campionato.

Come sappiamo, Marc ha un accordo da 12,5 milioni di euro a stagione con la casa dell’Ala Dorata, ma sarebbe stato anche disposto ad abbassarsi l’ingaggio in un altro team per tornare al top. Dopo le voci sulla KTM, poi smentite, si è parlato ed anche parecchio del Gresini Racing, che gli metterebbe a disposizione una Ducati per il 2024.

La squadra gestita da Nadia Padovani ha da poco rinnovato il fratello Alex, mentre Fabio Di Giannantonio sembra destinato a perdere il posto. In questi minuti, sono arrivate delle novità importanti per ciò che riguarda il futuro di Marquez, che pare propenso a restare in Honda anche per il 2024.

Marquez, ecco dove correrà nella prossima stagione

In questi giorni, Marc Marquez ha preso parte ad un evento a Madrid con il suo sponsor Estrella Galicia 0.0, che è in partnership anche con Carlos Sainz e che crede molto nel motorsport. La notizia non è ovviamente questa, ma è legata al fatto che lo spagnolo ha parlato molto chiaramente del suo futuro, in un’intervista riportata da “Marca.com“.

Ecco le sue parole: “Non sono deluso, stiamo lavorando tanto, ma è chiaro che ci voglia del tempo, visto che ci sono tanti nuovi volti nel box. Ho diversi piani in mente, li tengo tutti per me per il momento, e solo un paio di persone sanno ciò che farò. Io al momento sto continuando a cercare la soluzione migliore per il mio progetto“.

Marquez ha poi aggiunto: “Sono sempre nella posizione migliore per provare ad avere successo“. Questa dichiarazione fa capire al meglio quale sia la motivazione del nativo di Cervera, che crede nella possibilità di tornare al top. Tuttavia, è accaduto davvero qualcosa di incredibile in queste ultime ore, con la Honda che ha “preso in giro” tutti facendo un annuncio nella mattinata, rendendo noto l’arrivo di una grande notizia per le ore 14.

🚨SEASON 2 IS HERE🚨 The episode most requested by fans is here, we dive into the Santi Hernandez you don't see in the garage. Motivated by his parents and a desire to always give 100%. Go #BehindTheDream with Santi, Episode 1.https://t.co/ujy37RUnJy — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) September 12, 2023

Tutti si aspettavano di leggere un comunicato stampa che annunciasse la permanenza di Marc, ed invece, è stata solo resa nota la pubblicazione in rete di una serie televisiva dedicata a questo marchio. Tutto ciò è davvero da non credere, con i fan che, nei commenti al Tweet, si sono scagliati duramente contro il colosso giapponese.

Va però detto che tutto lascia pensare alla sua permanenza, visto che il compagno di squadra Joan Mir ha postato una foto dei due insieme. Il campione del mondo 2020, ha scritto anche la parola “rimane“, in uno scatto pubblicato in una storia Instagram. Al momento si sa poco di più, ma è chiaro che la situazione sia davvero strana ed imprevedibile.