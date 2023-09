Michael Schumacher, arriva la richiesta che non ti aspetti: i suoi fan sono disperati

La carriera di Michael Schumacher è stata piena di successi, ma ora c’è un vero e proprio affronto. Ecco il motivo.

Michael Schumacher è la storia della F1, colui che ha vinto sette titoli mondiali e che, soprattutto, ha riportato la Ferrari al successo dopo un ventennio buio. Quello che ha fatto il tedesco è unico, e nessuno, dopo di lui, è riuscito a dominare la scena in quel modo al volante della Rossa.

Di Michael Schumacher però si è anche molto discusso in termini negativi, per via di alcune sue manovre che non hanno convinto fan ed addetti ai lavori. Nelle ultime ore, sono arrivate parole molto dure da parte di un esperto, che da sempre è anche un grande amico del tedesco.

Michael Schumacher, ecco cosa sta succedendo

Una delle stagioni più controverse della storia della F1 è quella del 1994, che probabilmente è anche la più drammatica. Infatti, fu quella della morte di Ayrton Senna ad Imola, ma anche del primo titolo di Michael Schumacher. Il tedesco, in forze alla Benetton-Ford, dominò la scena nella prima parte di campionato, per poi subire la rimonta di Damon Hill.

Il britannico, al volante della Williams-Renault, era il compagno di squadra di Ayrton, e dopo la tragedia del Tamburello divenne lui la punta di diamante del team britannico, iniziando a lottare per il titolo. Grazie a svarioni e squalifiche rifilate al tedesco, il gap in classifica andò a ridursi, e tutto si decise all’ultima gara. La sfida decisiva andò in scena ad Adelaide, dove si correva il Gran Premio di Australia.

Il tedesco aveva 92 punti, soltanto uno in più rispetto al rivale, con la pole position che fu ottenuta da Nigel Mansell sull’altra Williams, che poi vincerà la corsa. Schumacher ed Hill si toccarono ritrovandosi costretti al ritiro, a seguito di una manovra poco ortodossa da parte del pilota Benetton.

Michael arrivò lungo in una curva, danneggiando la sua auto in modo irreparabile. La sua unica speranza era una collisione con Hill, ed infatti i due si toccarono, con la Williams che ne uscì danneggiata. Qualche anno dopo, nel 1997, il tedesco fece una cosa simile con Jacques Villeneuve, ma in quel caso ebbe la peggio e perse il titolo.

L’episodio di Adelaide, ancora oggi, è molto discusso, ed in queste ultime ore è arrivato un parere davvero clamoroso, quello del giornalista svizzero Roger Benoit. Si tratta di un grande amico del Kaiser di Kerpen, che però stavolta si è nettamente schierato contro il sette volte campione del mondo. A suo parere, quanto accadde ad Adelaide fu molto pericoloso, e l’incidente è l’unico motivo per il quale vinse quel mondiale.

Ecco le parole di Benoit su quel contatti: “Certo, so che è stato un sette volte campione del mondo. Credo però che il titolo del 1994 gli dovrebbe essere tolto, lo ha ottenuto solo per il contatto con Damon Hill“. Dunque, secondo il giornalista Michael dovrebbe avere sei titoli mondiali, e siamo sicuri che queste parole scateneranno polemiche a non finire in futuro.