F1, GP Singapore: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La F1 torna in pista per il Gran Premio di Singapore, dove è atteso un grande show. Ecco gli orari e le info utili.

Il mondiale di F1 targato 2023 entra nel rush finale, con le ultime gare che verranno disputate tutte lontano dall’Europa. La prima di esse è prevista per il prossimo week-end a Singapore, una delle gare più amate tra quelle che si corrono in circuiti moderni, ed anche una di quelle che più stancano i piloti.

Infatti, l’evento dura quasi due ore, in cui si gareggia sotto un’umidità massacrante e temperature attorno ai 30 gradi, con i nostri beniamini che non devono perdere la concentrazione. Il favorito è ovviamente Max Verstappen, che da queste parti non ha mai vinto, con l’obiettivo di rompere un altro tabù.

Lo scorso anno, la Red Bull portò a casa la vittoria ma lo fece con Sergio Perez, che riuscì a battere la Ferrari di Charles Leclerc, il quale mise a referto la pole position per poi farsi beffare al via, senza più riuscire a riprendersi la prima posizione. Nel 2022 la grande protagonista fu la pioggia, sia in qualifica che in gara.

La pioggia a Singapore è sempre un bel problema, visto che la sede stradale è molto stretta e c’è il rischio di andare a sbattere di continuo, soprattutto con queste enormi F1 ad effetto suolo. Il campione del mondo vuole avvicinarsi alla conquista del mondiale, con l’obiettivo di chiudere i conti già a Suzuka una settimana più tardi.

F1, ecco gli orari televisivi del GP di Singapore

Per la visita della F1 nel 2023, la pista di Singapore si è rifatta il look, diventando molto più veloce. Infatti, la zona dello stadio è stata del tutto rivoluzionata, e sono state eliminate ben quattro curve a 90 gradi, facendo spazio ad un breve rettilineo, cosa che sicuramente può far bene alla Ferrari.

Da queste parti, il Cavallino è andata molto forte storicamente, con Fernando Alonso che vinse nel 2010, mentre Sebastian Vettel fece altrettanto nel 2017 e nel 2019. La Red Bull ha vinto tra il 2011 ed il 2013 con il tedesco, mentre lo scorso anno fu Sergio Perez a tornare al top.

La Mercedes e la Red Bull sono le più vincenti nella storia della F1 da questa parte, con 4 affermazioni a testa, mentre la Ferrari è a 3. Vettel è il più vincente con 5 affermazioni, a conferma del suo grande feeling con le stradine di Marina Bay, dove ogni metro fa la differenza.

La pista asiatica potrebbe essere una delle migliori occasioni per chi vuole fermare il dominio di Max Verstappen, ed occorre fare attenzione ad Alonso ed all’Aston Martin, ma anche McLaren e Mercedes sono attese protagoniste. Senza dubbio potremmo vivere un bel week-end.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana

Orari GP Singapore su SKY

Venerdì 15 settembre

Prove libere 1

11:30-12:30

Prove libere 2

15:00-16:00

Sabato 16 settembre

Prove libere 3

11:30-12:30

Qualifiche

15:00-16:00

Domenica 17 settembre

Gara

14:00

Orari GP Singapore su TV8

Sabato 16 settembre

Qualifiche

18:30 in differita su TV8

Domenica 17 settembre

Gara