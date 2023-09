L’Alfa Romeo ha preso la sua decisione: addio ad un modello storico

In casa Alfa Romeo sono stati resi noti i piani futuri, con tanti nuovi modelli in arrivo. Uno dei più storici verrà accantonato.

Nei giorni scorsi Alfa Romeo ha finalmente svelato la sua nuova 33 Stradale, un bolide Made in Italy che ha già fatto strabuzzare gli occhi a mezzo mondo. Nei mesi scorsi tanto si era detto di questa vettura, voci poi confermate dalla presentazione ufficiale avvenuta lo scorso 30 agosto.

La vettura deve il proprio nome alla storica vettura degli anni Sessanta, di cui ripropone anche le forme, ovviamente in chiave moderna. Dunque, la casa del Biscione ha le idee chiare sul proprio futuro, e la nuova supercar ha una potenza di 1.000 cavalli con un prezzo di un milione di euro.

L’Alfa Romeo 33 Stradale, è già sold-out, e lo è da prima che venisse svelata. La vettura in questione andrà in produzione nel 2026, e dovrebbe montare il motore V6 turbo da 2,9 litri che monta la Giulia Quadrifoglio. Dopo di lei, vedremo una sfilza di nuovi modelli pronti a far sognare i fan.

Alfa Romeo, ecco la notizia che nessuno voleva

In un’intervista concessa ad “Autocar“, il CEO dell’Alfa Romeo, ovvero Jean-Philippe Imparato, ha confermato i piani della casa del Biscione. Sino al 2027 arriverà un modello nuovo ogni anno, ed ora si attende solo l’annuncio, da parte del gruppo Stellantis, di quelli che saranno i nomi e le tipologie dei modelli in arrivo tra il 2028 ed il 2030.

Il 2024 sarà l’anno del tanto atteso B-SUV elettrico, che verrà prodotto in Polonia, nello stabilimento di Tychy. Come detto varie volte, si tratterà del primo modello ad emissioni zero della casa del Biscione, ma sarà proposto anche nella versione con motore termico ed ibrida.

Il 2025 vedrà l’arrivo della nuova Giulia elettrica, e disporrà anche del 5G e di una serie di innovazioni davvero da record. Per il momento però, non è chiaro quello che sarà il suo nome, ovvero se la nuova berlina ad emissioni zero si confermerà con il nome Giulia o se ne verrà adottato uno differente. Questa vettura avrà una potenza di 1.000 cavalli nella sua versione più potente, che è già da record. Sicuramente, invece, dovremo dire addio ad un altro modello.

Nel 2026 è atteso il debutto di un nuovo SUV di grandi dimensioni, e quasi di sicuro non si chiamerà più Stelvio. Per ciò che riguarda le sue forme, potrebbe ricordare la Stelvio, ma sarà più grande sul fronte delle dimensioni. Un’altra grande novità è attesa anche per il 2027.

In quell’anno, infatti, farà il proprio esordio una nuova ammiraglia, che vuole far bene in Italia, ma che ha obiettivi molto ambiziosi anche in mercati come la Cina e gli Stati Uniti d’America. Come detto, nel triennio successivo arriveranno altre nuove creature, ma per il momento, non sappiamo nulla di preciso su di loro. L’annuncio è atteso per i prossimi mesi.