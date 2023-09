MotoGP Misano, Gara: Martin domina ancora, tripletta Ducati

A Misano lo show della MotoGP regala la vittoria ad Jorge Martin, che precede Bezzecchi e Bagnaia. Quarto Pedrosa.

Una superiorità schiacciante quella di Jorge Martin nel week-end della MotoGP a Misano, che gli ha permesso di terminare il week-end perfetto con pole position, vittoria nella Sprint Race e nella gara domenicale. Lo spagnolo si porta a casa tutti e 37 i punti in palio, cercando di farsi sotto nel mondiale a Pecco Bagnaia, che comunque ha portato a casa un gran terzo posto.

Il campione del mondo della MotoGP non poteva fare molto di più, ed il secondo posto di Marco Bezzecchi ha regalato l’ennesima tripletta alla Ducati. Si è trattato dello stesso, identico podio. Quarto Dani Pedrosa con la KTM, seguito dalle Aprilia di Maverick Vinales e Miguel Oliveira. Settimo un grande Marc Marquez con la Honda, seguito da Raul Fernandez e Luca Marini. Johann Zarco chiude la top ten.

MotoGP, superiorità schiacciante di Jorge Martin

La MotoGP fa tappa a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dove parte in pole position Jorge Martin, volenteroso di chiudere il suo week-end perfetto dopo il trionfo nella Sprint Race. Pecco Bagnaia parte forte e si mette subito in caccia, ma anche Marco Bezzecchi è parte della battaglia per il primo posto.

Il campione del mondo della MotoGP martella e mette pressione al suo rivale, con le KTM di Brad Binder e Dani Pedrosa cercano di non far scappare le devastanti Ducati. Attacco deciso di Bezzecchi che si libera di Bagnaia e si mette a caccia di Martin, per poi commettere un errore e perdere di nuovo la posizione.

Impressionante la gara di Bagnaia che dopo un momento di difficoltà si rimette subito sulle piste del battistrada, mentre Binder cade alla curva del Carro e perde posizioni molto pesanti, pur riuscendo a riprendere la corsa. Disastro per la KTM con Jack Miller e Michele Pirro che si prendono e sono costretti a dire addio alla gara. Prosegue, dunque, il periodo da incubo per l’australiano che è sempre nelle retrovie.

Finisce per le terre anche Joan Mir, che con la Honda proprio non riesce a trovare il giusto feeling. Gara strepitosa di Pedrosa che si mette a caccia del trio di testa, per il quale i tempi iniziano a salire per via di un consumo gomma forte. Davanti a tutti c’è sempre Martin, mentre c’è un altro ritiro, con la caduta di Pol Espargarò che continua a finire per le terre ormai da molte gare.

Gara eccezionale anche di Marc Marquez, addirittura sesto con la Honda e vicino all’Aprilia di Maverick Vinales. Nel frattempo, Bagnaia inizia a calare e Bezzecchi si prende la seconda posizione a 9 giri dalla fine, mettendosi in gestione di un podio che viene puntato da Pedrosa.

Nel finale è Bezzecchi che prova a dar battaglia a Martin, che però nella fase centrale della corsa ha allungato di un paio di secondi, impostando la sua corsa su un ritmo indiavolato. Marquez, nel frattempo, deve difendersi dall’assalto di un buon Raul Fernandez, il quale è finalmente protagonista di una buona gara.

Martin vola a vincere con Bezzecchi e Bagnaia che chiudono il podio, con la Ducati che piazza un’altra tripletta sulla pista di casa. Bravissimo comunque Pedrosa che è quarto davanti a Vinales, in una gara che di sicuro non ha troppo entusiasmato. Prossimo appuntamento in India tra due settimane.