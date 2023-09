MotoGP Misano, Sprint Race: Martin è imprendibile, Bagnaia e Pedrosa gara da urlo

La Sprint Race della MotoGP a Misano vede trionfare Jorge Martin, che batte un buon Bezzecchi. Terzo Bagnaia.

Un dominio totale quello imposto da Jorge Martin su Ducati Pramac nella Sprint Race di Misano, a completamento di un sabato perfetto. Lo spagnolo, che accorcia ancora su Pecco Bagnaia nel mondiale, portandosi a -45 dal campione del mondo della MotoGP, ha battuto Marco Bezzecchi, il quale ha provato a tenere il ritmo del rivale senza riuscirci.

Ottima comunque la gara di Pecco, che ha resistito alle KTM di Dani Pedrosa e Brad Binder nel finale, portando a casa punti pesanti. Il piazzamento di Dani la dice lunga sull’attuale livello della MotoGP, e gli va dato atto di aver fatto un lavoro a dir poco fenomenale. Sesto posto per l’Aprilia di Maverick Vinales, seguito da Luca Marini ed Aleix Espargarò. La top ten viene completata da Alex Marquez e da Marc Marquez, che comunque fa una bella gara.

MotoGP, Martin è inattaccabile davanti a Bezzecchi

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP vede la disputa della Sprint Race nella giornata di sabato, con la pole position ottenuta dalla Ducati Pramac di Jorge Martin. Lo spagnolo si è confermato un asso per ciò che riguarda il giro secco, guidando una prima fila tutta firmata dalla casa di Borgo Panigale.

Al suo fianco, infatti, ci sono Marco Bezzecchi con la moto del Mooney VR46 Racing Team e Pecco Bagnaia su quella ufficiale, che a pochi giorni dalla caduta terribile di Barcellona si è subito messo tra i primi. La partenza di Martin è perfetta, così come quella di Bagnaia che si libera di Bezzecchi, che deve guardarsi anche da un fantastico Dani Pedrosa con la KTM.

Bene anche le Aprilia, con Maverick Vinales subito davanti ad Aleix Espargarò. Dopo pochi giri, Bezzecchi si riprende il secondo posto, mentre a dare spettacolo è uno splendido duello tra Vinales e Brad Binder, che si sfidano con continue carenate. Il sudafricano vede davanti a sé Pedrosa, e sa che non può stargli dietro considerando che si tratta di una wild card.

Bezzecchi impone un bel ritmo e cerca di mettersi in caccia di Martin, mentre Dani prova a tenere il passo dei primi, ma deve far attenzione alla rimonta di Pedrosa. Gara discreta di Marc Marquez, che occupa il nono posto con una Honda che di certo non è adatta a quelle posizioni, ma comunque deludente per uno come il nativo di Cervera.

Pedrosa si fa sotto al campione del mondo della MotoGP, così come Binder che prova a ricucire il gap. Le KTM sono addosso alla Ducati, ma Bagnaia prova a non mollare nonostante i suoi limiti fisici. Nel finale, il rider torinese riesce a difendersi con grande generosità, portando a casa un ottimo quinto posto che gli fa perdere solo 5 punti da Martin. Jorge vince e si candida al ruolo di favorito anche per la domenica. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.