Valentino Rossi e l’omissione su Marquez: l’indizio che ha il sapore di una prova

La carriera di Valentino Rossi in MotoGP lo ha visto coinvolto in tanti duelli mozzafiato, ed ora ha parlato dei suoi rivali.

La MotoGP di oggi vive una fase di crisi sotto il profilo dell’appeal, dal momento che i grandi campioni del passato hanno ormai appeso il casco al chiodo. Tra di loro c’è ovviamente Valentino Rossi, che ha detto basta ormai quasi due anni fa, con l’ultimo traguardo tagliato a Valencia il 14 di novembre del 2021.

Quel giorno, è inutile negarlo, si è chiusa un’epoca, fatta da piloti fenomenali e da personalità forti, esattamente quelle che mancano oggi. Dimenticare campioni come Jorge Lorenzo, Max Biaggi, Dani Pedrosa, Casey Stoner e tanti altri diventa veramente difficile, e le loro sfide hanno segnato la MotoGP fino a poco tempo fa.

Sicuramente, Valentino Rossi è stato il punto di riferimento di quel periodo, anche per via delle sfide generazionali che ha vissuto. Quando lui è arrivato, Biaggi doveva essere il favorito, l’uomo da battere, che però il “Dottore” è riuscito a scalzare con delle prove da fenomeno, che hanno messo il rider capitolino all’angolo, nonostante l’enorme talento di cui era dotato.

Con il passare del tempo, è stato lo stesso pilota di Tavullia ad andare avanti con gli anni, dovendosi confrontare con giovani rampanti come Stoner e Lorenzo, ed in seguito, anche contro Marc Marquez. Oggi sono passati anni da quei giorni d’oro, che il “Dottore” ha voluto ripercorrere in una serata per lui molto speciale.

Valentino Rossi, ecco la sua ammissione sui rivali

La MotoGP è impegnata in questo week-end sul tracciato di Misano, dove è presente anche Valentino Rossi, protagonista di uno splendido evento. Nella sua patria, è andato in scena il TavulliaVale, al quale hanno partecipato tantissimi tifosi, ed è stata l’occasione per consegnargli le chiavi della città.

La manifestazione è stata presentata da Guido Meda, Mauro Sanchini e Vera Spadini, ovvero i grandi protagonisti della squadra di “SKY Sport MotoGP“. Enorme la dimostrazione d’affetto dei fan per il “Dottore”, che in questa occasione ha dedicato anche alcune parole ai suoi avversari, affermando di averli rivalutati molto come persone dopo il ritiro e la fine delle rivalità.

Ecco le sue parole parlando con i giornalisti del Motomondiale: “Se i rivali mi hanno insegnato qualcosa? Grandissimi piloti, belle rivalità ed anche molto cattive. Anche con Stoner siamo stati insieme, è venuto a vedere la gara a Valencia. Anche quando vedo Lorenzo è figo e, ti dirò, anche quando vedo Biaggi. Hai passato delle cose insieme che in qualche modo ti legano“.

Valentino Rossi ha poi aperto anche ad un incontro con i suoi ex avversari: “Se ho rivalutato qualcuno di loro come persone? Sì, tutti, quando ci corri contro è difficile, ma poi quando smetti tutto diventa più rilassante, e tutti mi stanno più simpatici. Se ci vado a prendere birra e pizza? Non mi capita, però ci andrei senza problemi. Lorenzo è venuto anche al Ranch, è tutto a posto“. Da notare che non ha citato Marquez tra i suoi rivali.