Marquez e la speranza sul futuro: Marc crede ancora nella Honda?

Marc Marquez ha chiuso ha chiuso con un ottimo settimo posto la tappa di Misano, un buon risultato per la Honda. Ecco le sue parole.

Parlare di una buona prestazione per Marc Marquez e la Honda dopo un ottavo posto ci fa ancora strano, ma è da tempo che non si vedeva una RC213V così avanti in classifica, con il nativo di Cervera che è stato autore di una prova davvero eccezionale. L’otto volte campione del mondo del Motomondiale è partito molto forte, ed è stato poi in grado di gestire una gara intelligente.

Marc non si è preso rischi eccessivi negli attacchi e nelle difese, soprattutto quando ha subito l’assalto di Miguel Oliveira, dimostrando di aver imparato anche a tenere a bada i suoi istinti, comprendendo quella che è la situazione della sua Honda. Tuttavia, per portarla così in avanti in classifica sulla durata di una gara si è sicuramente dovuto spingere al massimo delle sue qualità, facendo una netta differenza con i compagni di squadra.

Joan Mir è caduto per l’ennesima volta, dimostrandosi in grave difficoltà con la Honda, con la quale non ha mai avuto il giusto feeling. La wild card Stefan Bradl ha chiuso in 18esima piazza, subito davanti a Takaaki Nakagami. Ciò significa che Marquez ha fatto una differenza clamorosa, come non vedevamo da tempo, anche se già Barcellona aveva dato dei segni di ripresa.

Nelle prossime ore, ci sarà il test proprio qui a Misano dove proverà la Honda in versione 2024, ed è molto probabile che il suo futuro verrà deciso in base alle sensazioni che gli darà la nuova moto. Nel frattempo, il rider iberico può ritenersi molto soddisfatto, con la tentazione Gresini Racing e Ducati che è molto forte.

Marquez, ecco le sue parole dopo la gara di Misano

Marc Marquez ha commentato la sua gara ai microfono di “SKY Sport MotoGP“: “Oggi è andata molto meglio, pensavo di finire decimo o dietro, ma si è visto che andavo bene nel Warm-Up, ho gestito tutto bene ed ho fatto una gara perfetta. Ho spinto quando dovevo ed ho usato bene le energie per fare il gap su quelli dietro. Quando ho preso Vinales ho iniziato a calare, anche dal punto di vista fisico. La situazione era critica sulla moto, non perché ci fossero dei problemi, ma quando vai oltre il potenziale si rischia tanto. Comunque ho fatto una bella difesa su Raul e Marini, sono contento“.

Marquez ha poi parlato della situazione fisica, ed anche delle difficoltà dei compagni di squadra: “Come sto fisicamente? Io sto molto bene, sto al 100% e se non lo ero non avrei mai dato 20 secondi alla seconda Honda, si vede che con la stessa moto Nakagami e Mir stanno soffrendo molto. Erano in fondo, non è bella questa situazione, ma io sto lavorando e mi sto allenando duramente. La seconda parte di stagione la voglio fare forte, ma senza esagerare e senza fare troppo come ho fatto ad inizio anno. Il nostro posto al massimo è il decimo, però voglio fare parecchie gare, fisicamente mi aiuta“.

Marc ha poi concluso: “Se mi aspetto una moto diversa nei test? Vediamo, non voglio uscire domani condizionato da quello che ha fatto Bradl. Lui è andato meglio da qualche punto di vista, ma in altre cose meno. Lui è il tester, io devo capire bene come andranno le cose, con le gomme Medie non ho mai grip, dobbiamo sempre usare la Soft per avere grip. Con la morbida posso fare metà gara o di più con un ottimo livello, ma poi è chiaro che si soffre alla fine“.