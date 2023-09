Superbike Magny-Cours, Gara 1: Razgatlioglu domina, problemi per Bautista

Gara 1 della Superbike sul tracciato di Magny-Cours vede imporsi Toprak Razgatlioglu, che batte Rinaldi. Decimo Bautista.

La Superbike è tornata in grande stile dopo la pausa estiva, e lo ha fatto regalandoci grande spettacolo in Gara 1 a Magny-Cours. La vittoria è andata alla Yamaha di Toprak Razgatlioglu, perfetto nel battere la Ducati di Michael Ruben Rinaldi. Il turco ha dovuto sudare e non poco contro lui che il prossimo anno lascerà il team ufficiale, che comunque è giunto secondo dopo una delle migliori gare della sua stagione.

Il podio lo ha completato la Kawasaki di Jonathan Rea, sempre bravo a fare il suo su una moto che più di quello non gli permette. Quarto il poleman Garrett Gerloff, che non ha potuto nulla per difendere la sua prima posizione dai big, chiaramente più in forma sul passo gara, mentre è quinto un ottimo Danilo Petrucci.

Chiude con un mesto decimo posto Alvaro Bautista, al termine di una gara da incubo. Il campione del mondo della Superbike chiude la top ten dopo un guasto, che nei primi giri lo aveva fatto finire in fondo al gruppo. Per fortuna, la sua Ducati è poi ripartita, ma era troppo tardi per riuscire a lottare per i primi posti.

Superbike, che sfortuna per Alvaro Bautista

Dopo una lunga pausa, la Superbike è tornata a dare spettacolo, regalando subito una grande sorpresa in Superpole. La pole position di Gara 1 è infatti andata a Garrett Gerloff con la Yamaha, che ha beffato la Ducati di Alvaro Bautista. Le Panigale V4R partono, come al solito, a fionda, ma dopo pochi giri c’è un colpo di scena clamoroso.

Infatti, Bautista ha uno strano problema tecnico che lo fa bloccare e finire in fondo, ma in seguito la sua Ducati riparte. Davanti a tutti ci sale uno scatenato Toprak Razgatlioglu, con Michael Ruben Rinaldi che si fa sotto e sfida il turco, che ha una grande occasione per recuperare punti sul campione del mondo della Superbike.

Attacco molto rischioso della seconda Ducati che si prende la prima posizione, scavalcando il turco, mentre c’è una fumata anche dalla Kawasaki di Jonathan Rea, che però prosegue la sua corsa al terzo posto. Davanti il duello è molto interessante, con Rinaldi che vuole prendersi la prima vittoria stagionale in un momento non facile della sua carriera, dal momento che non sarà più in Ducati Aruba.it il prossimo anno.

I due davanti ci offrono un duello spettacolare, ma Toprak a qualche giro dalla fine fa la differenza, liberandosi di Rinaldi con una manovra aggressiva. In una chicane, infatti, si butta dentro ed il rivale finisce largo, prendendosi qualche metro pesante di vantaggio che gli permette di scavare una prima parte di gap.

Bautista mette in atto una forsennata rimonta, che però non lo porta oltre il decimo posto sotto la bandiera a scacchi. Toprak vince dominando e prova a tenere aperto il mondiale, che comunque rimane saldamente nelle mani del campione del mondo. Alle 15:15 di domani la partenza di Gara 2.