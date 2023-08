Dramma nelle moto: è morto il giovane pilota, sono tutti sotto shock

Una morte assurda ha colpito il mondo delle moto, con un pilota che è morto a seguito di un crash infernale. Lutto tremendo.

Il mondo delle due ruote è pericoloso, e questo non lo scopriamo di certo oggi. Le moto, molto più che rispetto alle auto, possono risultare fatali in ogni istante, visto che basta una caduta più violenta del solito per farsi molto male o, peggio, per rimetterci la vita, e questo è un qualcosa che viviamo troppo spesso.

Nelle ultime ore, una notizia terribile è giunta dall’India, dove un giovane pilota, giudicato da tutti come un grande talento, è venuto a mancare a seguito di un crash che non gli ha lasciato scampo. I fatti sono avvenuti alla velocità della luce, ed il giovane talento ha perso la vita.

Moto, arriva la drammatica notizia della morte

Le moto ed il motorsport in generale sono pericolosi, ma tutto ciò non basta per far desistere i nostri beniamini, che ogni volta vanno in pista per dimostrare di essere i migliori. Tuttavia, la tragedia è sempre dietro l’angolo, ma è terribile quando essa colpisce i giovani talenti, come è capitato, nello scorso week-end, ad un ragazzino di 13 anni.

Young Bike Racer Shreyas Hareesh Passes Away At Madras International Circuit! https://t.co/sBeIcE1sMh pic.twitter.com/ZTw5ml6G7h — Motoroids (@Motoroids_India) August 7, 2023

Stiamo parlando di Shreyas Hareesh, campione della MiniGP, giovane promessa indiana che ha perso la vita nella giornata di sabato, a seguito di un terribile incidente. Il rider stava affrontando una gara dell’Indian National Motorcycle Racing Championship sul circuito internazionale di Madras, situato, ovviamente, in India.

Il ragazzo partiva dalla pole position, dopo aver fatto registrare un tempo strabiliante nelle qualifiche, a conferma del suo immenso talento, che purtroppo non vedremo mai sbocciare in maniera definitiva. Hareesh prendeva parte alla gara della TVS Rookie, e la catastrofe è avvenuta poche centinaia di metri dopo la partenza, e per lui non c’è stato nulla da fare.

Harees è caduto dalla sua moto alla prima curva, sbattendo in modo molto violento a terra, riportando un trauma craneoencefalico, ed è stato subito soccorso dopo l’accaduto. L’intervento dei medici, secondo quanto riportato dai media locali, è stato molto rapido, ed è stato fatto tutto il possibile per salvarlo, ma non ci sono state possibilità di riuscita.

Nelle vicinanze del tracciato che ospitava la gara, c’è un ospedale, dove è stato portato per i soccorsi più immediati, ma gli addetti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo quanto si è appreso, Hareesh non ha mai più ripreso conoscenza, morendo praticamente sul colpo.

Secondo gli esperti, il giovane era una vera e propria promessa, ed aveva fatto vedere ciò di cui era capace vincendo il campionato di MiniGP, ovviamente nella serie riservata all’India, ed aveva anche partecipato alle finali mondiali della serie a Valencia lo scorso anno, ben figurando anche in quel caso.

Pensate che per farlo competere nel Campionato Nazionale Indiano di Velocità, nel 2021, venne modificato anche il regolamento, abbassando il limite di età dai 13 agli 11 anni, adeguandolo alla sua età in quel momento. Tutta la nostra redazione porge le più sincere condoglianze per l’accaduto.