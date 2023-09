Riappare la Jaguar dei record: è rarissima, per comprarla ci vuole Diabolik

La Jaguar è tra i marchi storici e di recente è pronta a ritornare sul mercato con un nuovo eccezionale modello storico.

Si sa che l’eleganza nel mondo dell’automobilismo ha sempre il suo grande fascino. La Jaguar da questo punto di vista ha dimostrato di poter competere davvero con chiunque, con il colosso inglese che si è fatto apprezzare come pochi altri.

Sono tantissimi i modelli che hanno fatto storia, con questa azienda che divenne famosa già ben prima della Guerra. Pochi sanno che in principio si intendeva per Jaguar sono un modello di un’automobile, perché la società era la Swallow Sidecar.

Il cambiamento della denominazione arrivò dopo la Seconda Guerra Mondiale, dato che il marchio era noto a tutti con la sua sigla che era diventata troppo ingombrante: SS. Con il passaggio a Jaguar invece il marchio ha saputo vivere dei momenti sensazionali che gli hanno dato modo di imporsi sul mercato.

Soprattutto negli anni ’60 non sono mancate le grandi auto di primissimo piano che sono entrate nel mito. Una di queste è la Jaguar E-Type, un modello che tra poco sarà messo sul mercato in un modo singolare e particolare, con un prezzo che farà spavento.

Jaguar E-Type all’asta: ecco il suo valore

Di recente è giunta una notizia che lascerà di stucco tutti i grandi collezionisti del mondo, infatti non solo verrà messa all’asta una Jaguar E-Type, ma si tratterà della primissima storica E-Type di sempre. Una novità davvero eccezionale e che farà contenti tutti quanti gli amanti del marchio.

La vettura in questione infatti verrà messa all’asta l’1 settembre 2023 alla Hampton Court Palace di Londra. L’evento sarà organizzato dalla Gooding & Company, con il costo di questa automobile che potrebbe anche superare il milione di Euro.

Si tratterebbe di una grandissima notizia per gli appassionati, infatti questa novità sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Il modello in questione per ora rimane nascosto, ma si conoscono le caratteristiche di questa auto.

Sarà di colore blu scuro, mentre per gli interni si è scelto un rosso acceso. L’auto è segnata con il telaio numero 860001 e presenta ancora il motore originale di quando venne realizzato nel 1961. Si tratta dunque di un 6 cilindri da 3800 di cilindrata e con la possibilità di erogare fino a 265 cavalli.

La targa ha il colore nero che era solito usare all’epoca. Tra le altre caratteristiche classiche che rendono questa E-Type un vero e proprio inno alla bellezza, vi è il fatto che si presenta con un pavimento piatto e inoltre vi sono anche delle feritoie saldate sul cofano.

In questo momento la vettura è in mano a un proprietario che l’ha acquistata nel 1998 e che dopo una serie di rinnovamenti ha deciso di metterla all’asta. Stando a quanto riporta motor1.com, gli esperti sono dell’idea che la E-Type in questione possa essere considerato come l’ultimo modello rimasto tra le versioni coupé a sei cilindri. Un’occasione da non farsi sfuggire e si dovrà essere molto generosi nell’offerta per acquistarla.