Tesla, grandi notizie per i clienti: si potranno dormire sonni tranquilli

Finalmente arriva anche qualche nota positiva per la Tesla: tante critiche ma anche un dato che fa piacere ai clienti.

L’innovazione non è mai facile da far nascere e portare avanti. Tante cose non sono mai state sperimentate prima e per un’azienda è facile finire in pasto all’opinione pubblica. In effetti le auto della Tesla hanno un po’ aiutato chi aveva intenzione di criticarle, qualche guasto e qualche incidente di troppo non fanno star tranquillo il creatore della casa texana. Almeno per ora. Ma non è tutto negativo.

Il filantropo ed imprenditore, Elon Musk, ha finalmente qualcosa per cui esultare in attesa dei miglioramenti delle prestazioni delle sue vetture. Le Tesla infatti sarebbero tra le macchine più sicure secondo una ricerca effettuata negli Stati Uniti. Ecco secondo quale parametro.

Clamoroso Tesla: nessuno se lo aspettava

L’Istituto assicurativo HLDI ha redatto una ricerca fatta sui furti delle automobili negli USA. Ebbene, emerge che almeno per adesso i ladri preferiscano appropriarsi delle classiche vetture a combustione, lasciando quasi sempre quelle elettriche. E tra le vetture elettriche che non toccano praticamente mai, ci sono proprio quelle della famosa azienda texana nata da pochissimi anni.

Cosa preferiscono i ladri statunitensi? Ben due modelli dello stesso marchio di auto. Non saranno sicuramente contenti ad Auburn Hills perché le due vetture più rubate in assoluto negli USA sono la Dodge Charger SRT Hellcat e la Dodge Charger HEMI, marchio tra l’altro oggi di proprietà di Stellantis. Per questo report, la HLDI ha scartato tutte le richieste di risarcimento presenti negli ultimi anni negli Stati Uniti per pezzi di auto, concentrandosi solo sulle richieste per avvenimento di furto della vettura intera.

Anche lì infatti è molto frequente che i ladri tentino il colpo solo su alcuni pezzi delle vetture. In questo caso però si è andati sui modelli specifici rubati per intero ed è risultato che la terza più razziata in territorio statunitense sia la Infiniti Q50. Per quanto riguarda i produttori, nella classifica nera ci finisce la General Motors.

6 auto su 20 rubate sono infatti prodotte da loro, mentre al secondo posto con 4 su 20 c’è Stellantis con Kia. 3 su 20 per la Honda e 2 prodotte da Land Rover e BMW. Producendo soltanto auto elettriche quindi, la Testa può stare tranquilla e far dormire sonni tranquilli ai propri clienti. Anche questo è un dato che potrebbe far scegliere l’azienda ad un automobilista intento a comprare una nuova auto e finalmente per Musk arriva un motivo per sorridere.