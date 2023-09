Tesla, niente più segreti: le immagini spia dicono tutto

La Tesla è a lavoro su un nuovo modello, ed ora sono uscite fuori delle immagini pazzesche. Vediamo di che modello si tratta.

Uno dei marchi più in forma del momento è senza dubbio la Tesla, che rispetto al tracollo del 2022, ha toccato dei dati sulle vendite da record. La compagnia di Elon Musk ha fatto la differenza sugli altri, con una strategia di mercato che ora stanno cercando di seguire in molti.

Ci stiamo riferendo al fatto di aver abbassato i prezzi, in un momento storico in cui tutti hanno deciso di aumentarli, anche per far fronte all’aumento dei costi di produzione. La Tesla sta invece volando in ogni caso, ed ora è pronta per lanciare un modello che ha già del clamoroso. Andiamo a scoprirlo.

Tesla, un drone ci mostra l’incredibile Cybertruck

Uno dei modelli più discussi, curiosi ed incredibili di fabbricazione Tesla è senza dubbio l’ormai famoso Cybertruck, il pick-up elettrico a quattro porte di cui si parla ormai da tempo. Il veicolo non è ancora stato venduto, ma in questi ultimi giorni sono emerse delle importanti novità in tal senso, di cui ora andremo a parlare.

Il modello ha già ricevuto alcune critiche, dal momento che alcuni l’hanno giudicato poco spazioso se confrontato con un Ford F-150, per via del bagagliaio anteriore. Esso, secondo le indiscrezioni, non permetterebbe di caricare troppi oggetti, ed è proprio questo uno dei punti di forza dei pick-up, sul quale la compagnia di Elon Musk non pare aver fatto centro.

Can anyone help me identify what these vehicles are? All NINE are covered up so it’s really hard to tell. They are in the outbound transportation lot at Giga Texas if that helps any!@greggertruck@SERobinsonJr@esherifftv@TeslaPodcast pic.twitter.com/HrkHz2SBW2 — Joe Tegtmeyer 🚀 🤠😎 (@JoeTegtmeyer) August 13, 2023

Un sopralluogo effettuato con dei droni presso la Gigafactory della Tesla, situata in Texas, ha mostrato alcuni Cybertruck pronti per essere consegnati ai primi clienti. I veicoli sono infatti già stati imballati, e ciò significa che il pick-up ad emissioni zero sta per essere messo ufficialmente su strada, e non per dei test privati.

Ricordiamo che, per la gran parte dei paesi, il Cybertruck è giudicato come una sorta di concept car, dal momento che dovrà subire delle modifiche strutturali per ottenere l’omologazione e poter circolare su strada. Al momento, non sappiamo se esse sono già state apportate, o se il Codice Stradale americano permette già l’utilizzo.

Non ci sono dubbi sul fatto che il mezzo è già pronto all’uso, e da quanto possiamo vedere dal post pubblicato su Twitter da Joe Tegtmeyer, il numero di quelli pronti alla consegna è piuttosto elevato. Per il momento però, ci sono ancora molti dettagli che non si conoscono su questo pazzesco pick-up, tra cui quello più importante, ovvero il suo prezzo. Secondo varie indiscrezioni, esso verrà annunciato nel giorno della presentazione ufficiale, ma il bello è che anche la data di quest’ultima non è ancora stata resa nota.

Secondo quanto appreso, essa avverrà tra poche settimane, e siamo in attesa anche di conoscere il momento in cui sbarcherà in Europa e nel resto del mondo. La casa californiana vuole fare il boom con questo modello, che in termini di design pare veramente uscito da un fumetto molto futuristico.