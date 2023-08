Usura batteria: dati allarmanti e imprevisti, le Case devono rispondere

La batteria delle auto elettriche continua a preoccupare, ed ora c’è un dato allarmante. Ecco cosa è accaduto di preciso.

Uno degli elementi più importanti delle auto elettriche è la batteria, che alimenta il motore ad emissioni zero e che gestisce l’autonomia del veicolo. Quest’ultima è un elemento che influenza e non poco la scelta del cliente, dal momento che corrisponde al chilometraggio che può essere coperto prima di dover essere ricaricata.

Alcuni modelli hanno un’autonomia ancora molto limitata, ma tutto ciò dipende anche dalle dimensioni dell’auto stessa e della batteria. Infatti, le piccole utilitarie, anche per contenere i costi, hanno delle batterie piccole e meno capienti, visto che devono compiere viaggi più brevi.

Nella giornata di oggi, opereremo un confronto molto interessante, per mostrare la perdita di autonomia che c’è in un’auto elettrica. Nel corso degli anni, le batterie perdono in termini di efficienza, ma la cosa varia da auto ad auto. Ecco chi ha vinto la sfida tra due auto francesi, che di certo hanno perso molto in pochi anni.

Batteria, c’è un serio problema sulle auto elettriche

Secondo quanto riportato da “vaielettrico.it“, sulla batteria delle auto elettriche c’è ancora tanto da fare, in base all’analisi di due proprietari di vetture ad emissioni zero. Questa volta, il confronto è tra una Peugeot Rifger GT 2022 ed altri modelli, con la creatura della casa del Leone, che ha perso circa il 5,7% della capacità.

Secondo quanto detto da colui che ha segnalato il proprio caso, di questa perdita non ne ha risentito in maniera grave, visto che continua a percorrere circa 100 km con 13 kWh di energia, pur essendo nel periodo estivo in cui le temperature elevate mettono le batterie a dura prova.

L’utente ha segnalato come la sua auto, sino a questo momento, abbia percorso 15.500 km, un chilometraggio non certo elevato, che però è stato sufficiente per portare ad un primo consumo della batteria. In seguito, passiamo all’analisi di un altro caso, ovvero quello di una Renault Zoe, una delle auto elettriche più vendute, viste le sue piccole dimensioni ed il prezzo ragionevole.

L’acquisto è avvenuto nel febbraio del 2020, e secondo i dati condivisi, in tre anni e mezzo ha perso circa l’8% di capacità delle batterie, in base all’ultimo tagliando svolto. Una Zoe R240, che appartiene alla figlia di questo utente, ha avuto una perdita simile, e non è troppo facile leggere questi dati.

Il problema legato alle batterie che si usurano, infatti, si riflette sempre sull’autonomia, ma il loro consumo dipende da tanti fattori. Esse possono essere influenzate dalle temperature esterne, così come dall’utilizzo che se ne fa ed al chilometraggio coperto in un determinato periodo di tempo.

Le auto elettriche hanno bisogno di molto tempo per sviluppare un’alternativa valida al motore a combustione, anche per via degli alti costi di sostituzione delle batterie in caso di guasto fuori dalla garanzia. Da questo punto di vista, la Tesla continua ad essere il riferimento, e gli altri dovranno sudare per recuperare terreno.