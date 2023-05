Tesla, che disastro: l’uomo è costretto a schiantarsi, ora finisce in tribunale

La Tesla vive una crisi non indifferente, ed ora c’è anche un’altra notizia che fa discutere. Il marchio dovrà finire in tribunale.

Le auto elettriche sono il mezzo del futuro, e potranno essere le sole in produzione ed in vendita a partire dal primo gennaio 2035 in Europa. Tuttavia, i problemi seri non mancano, e ne sa qualcosa in particolare la Tesla, che in questi ultimi mesi sta affrontando diversi incidenti misteriosi.

La Tesla è in crisi per ciò che riguarda le vendite dei propri veicoli, e la Model 3 in particolare, ha conosciuto degli importanti abbassamenti sul fronte dei prezzi. Inoltre, ora si è verificato l’ennesimo guasto tecnico, e colui che si trovava al volante della vettura ha rischiato davvero di farsi male in questo impatto.

Tesla, adesso viene anche citata in tribunale

Ennesimo incubo per il marchio Tesla, che sta causando degli incidenti assurdi negli ultimi tempi, a testimonianza di un progetto fallimentare i cui limiti stanno finalmente venendo fuori. A bordo di una Model 3, ovvero la più economica della gamma della compagnia di Elon Musk, un uomo è stato protagonista di un’esperienza terribile.

Il malcapitato, che lavora per la compagnia Revel Transit, ha perso il controllo della vettura a causa di un guasto che ha colpito l’acceleratore ed il freno, che lo ha così portato a schiantarsi. Il tutto è avvenuto a New York, e la società sopracitata si occupa di noleggiare delle vetture ad emissioni zero.

L’autista in questione ha sempre utilizzato le vetture della compagnia di Musk, e si è messo al volante come faceva di solito. Stando a quello che ha raccontato, infatti, c’è subito stato un qualcosa di misterioso. Infatti, la Model 3 ha iniziato ad accelerare e frenare in automatico, sfuggendo al controllo di chi si trovava ai comandi.

Il protagonista di questo episodio ha provato anche a spendere e riaccendere la vettura svariate volte, ma purtroppo, non ha ottenuto i risultati sperati. A quel punto, l’uomo ha cercato di mettersi in contatto con la sua compagnia, che gli ha consigliato di fermarsi a bordo strada ed aspettare che un tecnico arrivasse per dargli una mano.

Tuttavia, la Tesla ha continuato a muoversi da sola, portando addirittura il protagonista ad andare a sbattere per portarla a fermarsi. La Revel Transit ha confermato tutto ciò che è accaduto, ed ha ritirato la vettura dal servizio ed ora è stata consegnata a chi di dovere per cercare di capire il motivo di questo bizzarro guasto.

Dal punto di vista della società di Musk, non sono arrivati commenti ufficiali, ed ora è stata citata in giudizio dalla vittima, a seguito di un episodio davvero grottesco. Infatti, si tratta di un guasto pericolosissimo, e che se si fosse verificato ad alte velocità avrebbe potuto uccidere gli occupanti del veicolo.

Non è la prima volta, infatti, in cui questi modelli di auto elettriche vengono accusati di guasti all’impianto di acceleratore e freno, che risulta essere la cosa forse peggiore che ci può capitare nel momento in cui siamo al volante della nostra auto. Vi terremo aggiornati su ciò che accadrà in futuro.