Camper, tra i migliori al mondo c’è anche un po’ di Italia

Il sito CarAndDriver ha fatto una classifica dei migliori modelli di camper su piazza. E ci sono alcune sorprese, anche tricolori.

Se c’è un mercato che è decisamente immortale è quello dei camper. Ancora oggi sono tante le famiglie in Italia ma in generale tutto il mondo che preferiscono godersi un weekend o una vacanza intera fuori città senza rinunciare alle comodità di base che possono darti questi mezzi. Sul mercato possiamo trovare diverse alternative, ma negli ultimi anni è aumentata anche la possibilità di “camperizzare” un furgone, non solo con modelli ufficiali ma anche con dei kit fai-da-te.

I camperisti più esperti cercano sempre un mezzo che gli permetta di viaggiare tutto l’anno e in qualsiasi condizione. Ma soprattutto che il proprio mezzo sia versatile, particolare questo che negli ultimi anni ha permesso l’arrivo sul mercato non solo di modelli nuovi ma anche di “adattamenti” di auto che in realtà non nascono come camper. Il sito CarAndDriver, specializzato nelle recensioni a due e quattro ruote e tra i più apprezzati a livello internazionale, ha stilato la classifica dei migliori 17 camper attualmente in circolazione. E ci sono diverse piacevoli sorprese.

Camper, una classifica con grandi classici e non solo

Tra i migliori svetta una novità, il Mercedes Marco Polo, tra poco anche elettrico, un furgone che, rispetto ai suoi rivali, si distingue per offrire un plus di equipaggiamento e un’esperienza decisamente lussuosa. Al suo interno si può trovare una cucina completa, un piccolo frigorifero, comode sedute oltre a un letto matrimoniale posizionato a terra e un altro secondario in alto, nel tetto rialzato.

Non poteva mancare la Ford, che soprattutto per il mercato americano predilige la produzione di camper. E per questo tra le ultime offerte c’è il Transit Custom Nugget, disponibile sia con tetto a soffietto che con tetto alto rigido. Dotato di posti a sedere per un massimo di 5 adulti di serie e di due letti matrimoniali extra larghi, può ospitare fino a quattro adulti, rendendolo perfetto per lunghi viaggi con gli amici o la famiglia. Tra le chicche i sedili anteriori girevoli, il tavolo da pranzo ribaltabile, una cucina completamente funzionale oltre alla connessione WiFi a bordo per collegare fino a dieci dispositivi. Chi ama poi gli off-road c’è la possibilità di montare un differenziale a slittamento limitato così da poter arrivare a destinazione anche sui terreni più impegnativi.

Ford che è presente anche con l’F-550 Overlander con un modello, creato da Unbound Freedom, basato sulla Ford F-550 Diesel 4X4 Lariat e vanta ammortizzatori da competizione Fox 2.0 e pneumatici Continental MPT81. Il suo interno ha tutti i comfort che ci si può aspettare in un veicolo di queste dimensioni, come elettrodomestici da cucina tra cui un piano cottura a induzione e forno a microonde, una zona pranzo completa e un letto con materasso in schiuma a doppia densità. Peccato però che è in vendita solo negli USA.

Altra scelta “moderna” è quella del Nissan NV300, minivan che a dire il vero per equipaggiarlo completamente è necessario rivolgersi ad aziende specializzate, capaci di renderlo un perfetto camper. Non poteva mancare anche Peugeot con il Traveller,ma in una versione realizzata dall’azienda Tinkervan. Le versioni più attrezzate includono sedili anteriori girevoli, tavoli pieghevoli, batteria ausiliaria, due letti, cucina, armadi con frigorifero e riscaldamento fisso, tra le altre opzioni. Di questo c’è anche la variante Citroën SpaceTourer, con la versione Sweet con tetto a soffietto e Soul con tetto a soffietto.

Lo specialista Tinkervan che ha messo mano anche sul Toyota Proace Verso Camper. Di questo sono disponibili tre finiture, anche se le dimensioni sono ancora due. Tra i suoi componenti più particolari un letto posteriore di due dimensioni, batteria ausiliaria, tavolo pieghevole, sedili girevoli, oltre a doccia, frigorifero, riscaldamento a gasolio programmabile e tetto sollevabile con apertura idraulica e finestre con zanzariere. Altro camper di livello è l’Opel Vivaro Vita, che a differenza dei modelli precedenti ha una dotazione molto più semplice, ma non per questo povera. Si distingue per il letto matrimoniale a mezza altezza, che lascia la parte inferiore del bagagliaio per riporre i bagagli, il tavolino ribaltabile, i sedili anteriori girevoli e il riscaldamento fisso.

Non poteva mancare poi un classico come il Volkswagen California, un modello che ha costretto altri produttori a seguire la sua linea per i camper di oggi. Ha fino a 7 posti e ha sempre due letti, uno nella parte inferiore e l’altro situato nel tettuccio basculante. Allo stesso modo non mancano cucina, tendalino esterno, riscaldamento autonomo programmabile, tavolo da campeggio e diverse sedie utilizzabili dentro e fuori la cabina. Poi c’è un altro mezzo francese, il Renault Trafic SpaceNomad, ispirato alla nuova generazione di Trafic e che ha una cucina con due fuochi, lavello, frigorifero e tavolo separato, due letti per ospitare fino a quattro persone, nonché una doccia esterna.

Tra i camper c’è anche tanta Italia

Ma in questa speciale classifica c’è anche spazio per dei camper che sono un vero e proprio orgoglio per l’Italia. A partire dal Fiat Ducato Base, che ha la possibilità di diventare davvero un mezzo d’eccellenza in questa categoria e che con tutto il suo spazio ha disposizione permette di sfruttare ogni centimetro. E viene definito dal portale “un’alternativa ideale per soddisfare la voglia di scoprire il mondo viaggiando in compagnia dei propri cari”.

C’è poi l’Iveco Daily Camper, che nasce dall’unione di Iveco e Camper Eurogaza, con una capacità di 12 metri cubi. La sua configurazione consente a un massimo di 4 passeggeri di viaggiare e pernottare al suo interno, con due letti matrimoniali estraibili. Inoltre, ha un bagno e una cucina completi, materiali facili da pulire e un motore turbodiesel da 156 cavalli decisamente performante per una vettura del genere.

In classifica poi c’è anche il MAN TGE Camper di Norantz, che dispone di riscaldamento ausiliario, moduli cucina, cassetti e frigorifero, cabina doccia con WC, diversi mobili e un letto matrimoniale ergonomico, tra le altre cose. Così come l’elettrico LEVC, a breve in vendita e che all’interno comprende una cucina elettrica integrata in una cabina che si caratterizza per la sua modularità e capacità fino a quattro occupanti, mentre il tetto è rialzato per fornire spazio extra per un materasso matrimoniale. Nella zona centrale poi anche una panca pieghevole che si trasforma in un secondo letto.

C’è anche la Hyundai Staria Lounge, nuovissimo furgone coreano disponibile nelle versioni per quattro e fino a 11 passeggeri. Ma c’è anche una sorpresa come il Lada Granta, camper russo completamente attrezzato a un prezzo irrisorio che vanta un accogliente soggiorno, una cucina completa e un bagno con tutto il necessario, oltre a diversi armadietti per riporre tutti i tipi di utensili.