F1, clamoroso ritorno di Vettel in Red Bull? Marko scuote il paddock

La F1 potrebbe vedere il ritorno di Sebastian Vettel con la Red Bull, ed ora la notizia sembra essere sempre più vicina.

La F1 è rimasta orfana di un grande talento lo scorso anno, ovvero Sebastian Vettel, che a 35 anni ha deciso di dire basta. Il quattro volte campione del mondo si è fermato dopo due stagioni difficili in Aston Martin, giusto poco prima che la squadra di Lawrence Stroll diventasse competitiva, con un Fernando Alonso addirittura terzo nel mondiale piloti.

Vettel, dopo la negativa esperienza in Ferrari che non ha portato a titoli mondiali, ha deciso di scommettere sulla verdona, ma non è andato oltre un secondo posto conquistato nel 2021 a Baku. L’Aston Martin non era ancora pronta per offrire una monoposto competitiva, e sarebbe stato curioso vederlo in azione quest’anno con un’auto di alto livello.

La vera storia della F1, Vettel l’ha fatta quando guidava per la Red Bull, team in cui ha militato dal 2009 al 2014. Dopo la vittoria di Monza del 2008 con la Toro Rosso, Sebastian fu promosso al team di Milton Keynes, che all’epoca era ancora una squadra di metà classifica, ma che con il cambio di regolamento è salita al vertice.

Vettel portò a casa i suoi quattro titoli tra il 2010 ed il 2013, battendo per due volte, all’ultima gara, la Ferrari di Fernando Alonso, mentre nel 2011 e nel 2013 non ebbe rivali, chiudendo i conti con tante gare di anticipo. Dopo l’addio alla Red Bull, avvenuto a fine 2014, il tedesco scommise sul Cavallino, ma divenne per un paio di volte vice-campione del mondo, senza mai mettere le mani sul mondiale.

F1, ecco le parole di Helmut Marko su Sebastian Vettel

Sebastian Vettel ha lasciato la F1 anche in un’età non troppo avanzata, e sono molti coloro che sperano in un suo ritorno, soprattutto per la grande umana di questo ragazzo oltre che per il suo talento. Il quattro volte iridato non ha deciso di cimentarsi in altre categorie come fece Fernando Alonso dopo il 2018, ed in molti si chiedono cosa possa fare il tedesco in futuro.

Sul futuro di Vettel si è sbilanciato Helmut Marko, il superconsulente di casa Red Bull, che ha escluso la possibilità di vederlo come compagno di squadra del dittatore della F1 moderna, ovvero Max Verstappen. Tuttavia, c’è qualche opzione per quello che riguarda magari altri ruoli nel Circus.

Ecco le parole di Marko che ha subito fugato ogni dubbio: “Se Vettel può tornare in Red Bull? Di certo non accanto a Max Verstappen, non gli farei mai una cosa del genere. A dire il vero, abbiamo tutti dei contratti che dureranno ancora in futuro, ma se Seb vuole una cosa deve realizzarla”

Marko ha poi scartato la possibilità di vederlo in AlphaTauri in futuro, dal momento che potrebbe volere solamente un team di alto livello: “Un suo ritorno all’AlphaTauri? Abbiamo già Daniel Ricciardo lì, e poi credo che se Seb volesse tornare sarebbe interessato a farlo solo in un top team e vincere“.