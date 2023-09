Verstappen ed il pazzesco tris: ecco i record che ha battuto a Monza

Max Verstappen si è preso il 12esimo successo stagionale a Monza, dove non ha avuto rivali. Ecco i record che si è preso.

La superiorità di Max Verstappen continua a tenere in una morsa questa F1. Anche a Monza, infatti, il campione del mondo ha fatto gara a parte, anche se ci ha messo qualche giro per salire in testa. Dopo essere stato battuto da Carlos Sainz in qualifica, non è riuscito a sorprenderlo al via, dovendosi mettere a caccia sin dalle prime battute.

La velocità di punta della Ferrari ha aiutato Carlitos a tenersi il primo posto per parecchi giri, anche grazie ad un’ottima guida. Con la gomma che andava degradando, Sainz è arrivato a commettere un errore in Prima Variante, esponendosi poi all’attacco del campione del mondo alla Roggia.

Verstappen è così volato in testa, imponendo un passo insostenibile per tutti. L’affermazione di Monza fa entrare ancor di più nella storia questo fenomeno olandese, che fa la differenza in ogni condizioni. Andiamo dunque a scoprire quelli che sono i record che è riuscito ad agguantare vincendo il Gran Premio d’Italia.

Verstappen, ecco cosa ha ottenuto vincendo a Monza

Prima di tutto, va sottolineato come Max Verstappen abbia siglato il nuovo record di 10 vittorie di fila in F1, cosa che non era mai accaduta a nessuno. L’olandese, esattamente un decennio più tardi, ha battuto il vecchio primato di Sebastian Vettel, che nella parte finale del 2013 vinse 9 gare consecutive, sempre sulla Red Bull.

L’aggancio era avvenuto a Zandvoort, ed il successo di Monza gli ha consentito di salire in testa da solo a questa classifica. Pensate che questo pilota vince consecutivamente dai primi di maggio, visto che la striscia era partita in quel di Miami. Una condanna inquietanti per quelli che sono i suoi rivali.

Tuttavia, i primati non sono di certo finiti, visto che l’affermazione italiana gli consente di diventare il primo a fare il grande slam. Per chi non lo sapesse, ciò significa che è il primo nella storia a vincere, nella stessa stagione, a Monte-Carlo, Silverstone, Spa-Francorchamps ed anche Monza, un rendimento davvero pazzesco. Inoltre, il Gran Premio d’Italia negli ultimi anni era stata una maledizione per i vincitori, che ovviamente è stata sfatata dal figlio di Jos.

Nel 2019, infatti, si impose Charles Leclerc sulla Ferrari, poi costretto al ritiro l’anno dopo. Lo stesso accadde poi a Pierre Gasly, che con l’AlphaTauri si impose nel 2020, andando ko subito dopo la partenza nel 2021. Lo scorso anno la vittima di questo tabù fu Daniel Ricciardo, fermato dalla sua McLaren a pochi giri dalla fine dopo il successo dell’edizione precedente.

Super Max ha sfatato questa maledizione, vincendo per due anni di fila. L’ultimo che lo aveva fatto era stato Lewis Hamilton, al top con la Mercedes nel biennio 2017-2018. Dunque, contro il campione del mondo non c’è nulla da fare, ed ormai è scontato come possa pensare di vincerle davvero tutte da qui alla fine della stagione.