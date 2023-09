Tra Hamilton e Verstappen è odio puro: l’inglese lancia un’altra frecciatina

Lewis Hamilton e Max Verstappen non sono mai stati amici, ed ora arriva una nuova frecciata del britannico. Che parole.

La F1 è a Monza per il Gran Premio d’Italia, ma nei giorni precedenti alla tappa di Monza, è arrivata una notizia molto importante che riguarda il rinnovo di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo non si ritirerà, ed ha prolungato per ben altri due anni il contratto che lo lega con la Mercedes.

Ciò significa che lo vedremo al via almeno sino alla fine del 2025, anno in cui si esaurirà il ciclo tecnico attuale, per far spazio a delle nuove power unit. Lo stesso è valido per George Russell, che resterà nel team di Brackley anche nel prossimo biennio, anche se la sfortuna ha voluto che arrivasse in Mercedes in un momento non ottimale.

Il dominio è infatti nelle mani della Red Bull di Max Verstappen, che vola spedito verso la conquista del terzo titolo iridato di fila. Il campione del mondo non ha avuto rivali in questo 2023, supportato da una RB19 di un’altra categoria. In questi giorni, Toto Wolff ha inviato qualche frecciata al campione, affermando che il suo vantaggio su Sergio Perez è molto strano. Il figlio di Jos non le ha mandate a dire, affermando che quanto detto dal manager austriaco è una ca***ta.

Hamilton, parole velenose su Verstappen

Tra Lewis Hamilton e Max Verstappen c’è una rivalità molto sentita dopo quello che è accaduto nel 2021, e proprio a Monza, due anni fa, ci fu un contatto che segnò quel duello, aprendo la spaccatura definitiva tra i due. In un’intervista rilasciata ai microfoni di “SKY Sport F1“, il britannico ha mandato una frecciata al rivale.

Il sette volte iridato ha aperto la sua analisi facendo i complimenti all’olandese ed al team di Milton Keynes, anche se non si è sbilanciato troppo: “Il dominio di Verstappen? Non mi impressiona più di quanto non accadde quando Schumacher era in testa, così come quando ciò accadeva con Vettel, con Raikkonen, ma anche quando Alonso vinceva. La squadra, nel suo insieme, è una delle più forti, in questo momento stanno facendo un grande lavoro, l’auto è pazzesca ed anche il pilota sta guidando alla grande. Quando le cose vanno così, non puoi criticare chi è davanti“.

Hamilton si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Verstappen: “La narrazione a volte è sbagliata, perché tante volte mi è capitato di qualificarmi con sei decimi di vantaggio su Valtteri, ma non si dicevano le cose che si sentono oggi su Verstappen e Perez. Per quanto riguarda la mia opionione personale, credo di aver avuto dei compagni di squadra più forti rispetto a Max“.

Sir Lewis ha poi fatto l’elenco dei suoi compagni più competitivi, lanciando una bordata al grande rivale: “Jenson, George, Fernando e Nico, ne ho avuti davvero molti e tutti loro andavano fortissimo. Sono stati veloci e costanti e Max non ha mai gareggiato contro piloti di questo calibro“.