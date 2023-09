Leclerc sotto attacco dal campione: arriva l’aspra critica all’alfiere Ferrari

Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto il GP d’Italia, dopo una feroce battaglia con Sainz. Un ex campione lo critica.

Il Gran Premio d’Italia ha visto la Ferrari recitare il ruolo di seconda forza, con il terzo posto ottenuto da Carlos Sainz che ha preceduto Charles Leclerc. Lo spagnolo ha ottenuto una fantastica pole position al sabato, ma alla domenica, come al solito, la Red Bull ha messo il turbo, facendo una differenza colossale sulla concorrenza.

La SF-23 si è dimostrata nettamente superiore alle rivali dirette sulla pista brianzola, ma per prendere le RB19 c’è ancora tanto da lavorare, ed è chiaro che in questa stagione il gap non verrà mai chiuso. Nelle fasi dei sorpassi di Max Verstappen e Sergio Perez alle Ferrari, si è vista l’assurda differenza in percorrenza della Parabolica, giusto per fare vedere il gap che c’è nelle curve tra i siluri di Adrian Newey ed il resto del gruppo.

Dopo i sorpassi subiti dalle Red Bull, tra Leclerc e Sainz c’è stato uno splendido ed intenso duello, che è durato sino all’ultimo giro. Carlitos, superiore per tutto il week-end, è andato in crisi di gomme, con il monegasco che ha provato a sfruttare l’occasione. Il contatto è stato rischiato in varie occasioni, soprattutto all’ultima curva, quando Charles è arrivato a ruote bloccate alla Prima Variante, rischiando di tamponare lo spagnolo.

I due sono arrivati a tagliare il traguardo staccati di una manciata di centesimi, con il figlio del due volte campione del mondo rally che ha portato a casa il primo podio stagionale. Si tratta di un brodino viste le premesse di inizio stagione, ma un podio a Monza, da pilota del Cavallino, è sempre un piacere per un pilota.

Leclerc, ecco le parole di Nico Rosberg sul monegasco

La battaglia finale tra Charles Leclerc e Carlos Sainz ha fatto restare con il fiato sospesi i tifosi, con il box della Ferrari che ha lasciato gara libera ai due piloti. Carlitos ha chiesto agli ingegneri di congelare le posizioni, ma non è arrivata risposta, mentre al monegasco è stato detto di lottare, ma senza prendere troppi rischi.

C’è da dire che il patatrac è stato sfiorato in diverse occasioni, e va sottolineato, per onor di cronaca, che in altre occasioni, quando c’era Leclerc davanti, il muretto ha detto di voler congelare le posizioni, cosa che a Monza non è accaduta. Anche Nico Rosberg ha voluto dire la sua su questa battaglia, e le sue parole non sono state troppo favorevoli al monegasco. A suo parere, sono stati presi dei rischi eccessivi in una lotta per un podio, e perderlo avrebbe significato un grave danno di immagine.

Ecco le parole del campione del mondo 2016 sulla vicenda: “Durante il duello, Carlos era molto oltre il limite, è spesso andato fuori dalla pista ed in un’occasione ha portato anche Charles con sé. Come compagni di squadra, è stato molto esagerato, c’era qualcosa di strano in quella battaglia“.