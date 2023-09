Incidente gravissimo per la Ferrari più costosa e rara: le immagini fanno paura

Una Ferrari dal valore incredibile è stata distrutta in un crash infernale. Ecco cosa è accaduto e come stanno i coinvolti.

Il sogno di tutti gli appassionati delle quattro ruote è quello di acquistare un modello di casa Ferrari, ovvero le supercar per eccellenza. La casa di Maranello realizza capolavori da ben 76 anni, quando nacque la 125 S nel 1947, e da quel momento in poi è nato il mito di cui tutti noi ormai siamo a conoscenza.

La leggenda della Rossa continua a crescere di anno in anno, con il 2022 che si è chiuso con un utile netto di quasi un miliardo di euro, dato destinato ad essere battuto nel 2023, visto che i dai parziali indicano una crescita ancor più netta. Tuttavia, il problema di queste auto è che spesso finiscono nelle mani di personaggi che non sono in grado di gestirle al meglio, visto che la loro potenza e le prestazioni sono elevatissime, non paragonabili che le vetture che siamo abituati a guidare di solito.

Proprio per questo, una Ferrari Enzo ha fatto una pessima fine qualche tempo fa, andando a sbattere contro una piccola Honda. L’episodio ha fatto scalpore, dal momento che la Enzo è uno dei modelli più rari ed esclusivi, che ha un valore milionario, e per cui si fa fatica anche a trovare i pezzi di ricambio. Scopriamo che cosa è successo.

Ferrari, la splendida Enzo distrutta in un incidente

Il proprietario di una Ferrari Enzo non vedrà mai la sua creatura arrivare presso la sua concessionaria di fiducia, dal momento che l’auto è stata coinvolta in un terribile incidente mentre veniva consegnata. L’episodio assurdo ha visto protagonista la splendida vettura di Maranello che si è scontrata con una Honda Fit, rimediando dei danni notevoli nella parte posteriore e laterale.

Il tutto è avvenuto sull’isola di Guernsey, situata tra Francia e Gran Bretagna, e l’impatto deve essere stato davvero forte, anche se non devastante visto che le auto coinvolte non ne sono uscite demolite, come invece accade in altri casi. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, al momento dell’impatto c’era un fattorino a bordo dell’auto del Cavallino, che stava appunto portando al cliente la sua Enzo, che però non è mai arrivata a destinazione. La gran parte dei danni si trova sulla fiancata sinistra, ma va detto che poteva andare anche molto peggio.

Un danno di questo tipo è infatti più che riparabile, mentre in passato vi avevamo parlato di Ferrari del tutto distrutte che erano da buttare. Di certo ci sarà stato un grande spavento per chi si è trovato coinvolto, ma l’importante è che nessuno si sia fatto male, cosa non scontata visto l’incidente.

La Enzo è una delle vetture del Cavallino più ambite, con delle forme da sogno, al cui sviluppo ha collaborato anche Michael Schumacher. Uscita sul mercato nel 2002, ne sono stati prodotti solo 400 esemplari, ad un prezzo di oltre 600.000 dollari. La speranza è che possa essere riparata e poi consegnata al suo legittimo proprietario.