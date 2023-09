Quanto costa girare con i kart? Ecco tutte le cifre

I kart sono il metodo più utilizzato per iniziare a girare e per crearsi una carriera. Ecco quanto può costare un giro con essi.

Chi sogna di diventare un pilota deve sempre iniziare da una categoria ben precisa, ovvero quella dei kart. Infatti, è qui che si forgiano i grandi talenti, quelli che poi, un giorno, faranno la differenza in F1 e nelle altre categorie del motorsport. Parliamo di una disciplina unica al mondo, in cui si fa la differenza sui dettagli.

Portare al limite un kart significa essere un unicum con esso, sentire le sensazioni che passano attraverso il corpo nel modo migliore possibile. I futuri campioni si vedono proprio ad inizio carriera nel karting, e l’attuale campione del mondo di F1, ovvero Max Verstappen, veniva salutato come un fenomeno sin da quando era bambino e correva in questi campionati.

Ovviamente, il kart non è pensato solamente per chi punta a diventare un futuro fenomeno, ma anche per chi vuole divertirsi con gli amici. Le nostre città sono ricche di kartodromo davvero ben fatti, dove vengono organizzate delle gare a pagamento tra dilettanti, che possono spassarsela a bordo di questi mezzi.

A questo punto, andremo ora a vedere quelli che sono i prezzi per girare su questi curiosi mezzi da competizione, e vi assicuriamo che serve spendere delle cifre non proprio da poco per girare anche per soli pochi minuti, e ciò fa capire quanto si debba essere forti economicamente per intraprendere questa carriera.

Kart, ecco il prezzo per girare su di essi

Il kart è un mezzo che costa molto, dal momento che se si acquista quello in versione senior si possono dover sborsare anche 2.700 euro. Ovviamente, quando si va con gli amici per divertirsi e non per puntare a chissà quali risultati, non è necessario comprare uno di questi mezzi, ma basta affittarli. Per la precisione, capita anche di dover pagare cifre importanti per pochi minuti, e siamo sicuri che il prezzo vi sorprenderà.

Infatti, in alcuni kartodromi capita di dover pagare ben 20 euro a persona per soli 10-12 minuti in pista, ovviamente compresi dell’affitto del kart che del casco, mentre la tuta non è necessaria per girare in formato amatoriale. Un altro forma interessante è quello di fare delle gare più professionali, ma per farlo dovrete contattare dei team che mettono a disposizione sia il kart che l’assistenza.

In questo caso, il prezzo può salire e toccare anche 200-300 euro a persona, di certo non un costo troppo popolare. Tuttavia, c’è da dire che l’esperienza in kart per chi ama il motorsport è davvero favolosa, e vi consigliamo di farla almeno una volta per sentirvi dei giovani talenti di questo mondo.