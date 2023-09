La nuova Ford Fiesta che fa ammattire il web: forme da SUV al servizio di una citycar

La Ford punta tutto sulle auto elettriche, ed ora arrivano delle immagini da sogno sul noto modello. Ecco le sue forme.

Il futuro delle quattro ruote è elettrico, e sono molti i marchi che già da tempo hanno deciso di puntare tutto sulle emissioni zero. La Ford è uno di questi, ed infatti ha già detto addio a molte auto con motore termico in questi anni. I primi a dire addio sono stati il Galaxy e l’S-Max, monovolumi che avevano ormai subito un pesante calo sul fronte delle vendite.

Molto più triste per i fan è stato l’addio alla Fiesta, uno dei modelli più rappresentativi del marchio di Detroit. La Fiesta con motore a combustione è uscita dalla produzione poche settimane fa, anche se ancora per tantissimi anni le vedremo girare per le nostre strade, visto che in molti le hanno acquistate sino all’ultimo.

La Ford potrebbe comunque tornare a produrre questo modello, ma solo in modalità full electric. A questo punto, andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le forme di un’auto di questo tipo, che va anche a sposare un nuovo tipo di carrozzeria proprio per il grande ritorno sulla scena.

Ford, ecco come è stata immaginata la nuova Fiesta

Per il momento, di grandi notizie ufficiali in merito ad un ritorno della Ford Fiesta non ce ne sono, anche se qualcosa si sta muovendo. La produzione di questo modello è finita lo scorso 7 di luglio, ma si vocifera che potrebbe tornare con una versione a batteria, nella consapevolezza che l’amore per la Fiesta non si esaurirà mai. In 46 anni di storia, ne sono state vendute ben 15 milioni, un numero che poche altre auto possono dire di aver raggiunto nella loro vita.

Secondo quanto riportato da “Autocar“, la possibilità di vederne una ad emissioni zero è molto elevata. Martin Sander, capo della divisione europea della Ford, lo ha infatti confermato, e ciò potrebbe accadere grazie all’accordo che c’è con la Volkswagen. Per realizzare la Fiesta ad emissioni zero, infatti, si potrebbe sfruttare la piattaforma MEB, già utilizzata per la Explorer.

La casa dell’Ovale Blu potrebbe proporre una versione basata sulla Volkswagen ID.2 della Fiesta, con un prezzo che potrebbe attestarsi attorno ai 25.000 euro. Tuttavia, a partire dal 2025 la casa di Detroit potrebbe sviluppare una propria piattaforma, e per il momento non sappiamo come potrebbe essere la nuova Fiesta.

In tal senso, è importante ricordare come si sia deciso di fermare gli investimenti sulle compatte in Europa, cosa che ci fa pensare che la nuova Fiesta EV potrebbe essere un SUV, magari di Segmento B. Per questo motivo, il canale YouTube “Manhoub 1” ha realizzato un render che la immagina proprio così.

Nel video postato qui sopra, potrete vedere la versione SUV della Fiesta, che andrebbe così a fare un cambiamento simile a quello della futura Fiat Panda. La citycar più amata dagli italiani sarà un B-SUV nella sua versione 2024, e vedremo se anche il marchio del Michigan deciderà per una rivoluzione di questo tipo.