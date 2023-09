Bagnaia e lo strano incidente: la sua dichiarazione sorprende

Pecco Bagnaia è stato vittima di un brutto incidente, ma per fortuna non c’è nulla di rotto. Ecco le sue prime parole.

La MotoGP ci ha ricordato quanto può essere pericolosa se ce ne fosse ancora bisogno, con il Gran Premio di Catalogna che sarebbe potuto finire in tragedia. Pecco Bagnaia è stato protagonista di un terribile incidente al primo giro, quando è stato colpito da un highside che lo ha sbattuto violentemente per terra in uscita dalla seconda curva.

Il campione del mondo era partito a fionda, mantenendo la pole position ottenuta sabato mattina. Tuttavia, le immagini hanno subito inquadrato la sua Ducati impazzita che lo ha portato a cadere in modo molto violento, nel momento peggiore della gara, ovvero subito dopo la partenza, quando tutto il gruppo è ancora compatto.

A quel punto, dietro di lui sono arrivati tutti lanciati a gran velocità, con la KTM di Brad Binder che gli è passata sulle gambe. Rivedendo il replay a bassa velocità, si capisce come ci sia stato un vero e proprio miracolo, dal momento che Bagnaia ha seriamente rischiato la vita.

Infatti, Jorge Martin era diretto proprio verso le parti più vulnerabili del suo corpo, ma Binder stesso gli ha dato un piccolo colpo deviando la sua linea, altrimenti le cose sarebbero andate in modo molto diverso. Il rider sudafricano lo ha invece colpito, ma meglio di così non poteva andare.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo l’incidente

Pecco Bagnaia è apparso subito molto dolorante ed è stato portato al centro medico, per poi essere trasferito in un ospedale di Barcellona. La TAC ha escluso la presenza di fratture, con il solo politrauma come conseguenza dell’incidente. In questo caso, sembra il caso di dire che qualcuno ci abbia messo la mano.

Pecco poteva essere falciato in modo ancor più violento, e se fosse stato colpito qualche centimetro più in alto, le cose avrebbero preso una piega differente. Per fortuna però, il campione del mondo è salvo, e dopo i controlli ha rilasciato quelle che sono state le sue prime dichiarazioni.

Ecco cosa ha detto: “Per me è difficile dare una spiegazione a quello che è successo, so soltanto che non è stato un highside normale. La caduta è stata molto strana, ma fortunatamente non mi sono fatto nulla di troppo grave. Già nel giro di ricognizione avevo sentito di avere poco grip nella parte posteriore“.

Ora la domanda che tutti si fanno è relativa alla presenza di Bagnaia nella prossima gara, che si terrà in questo fine settimana sul tracciato di Misano: “Ora faremo di tutto per cercare di essere al via a Misano, ma mi sento di dire di essere stato molto fortunato a non farmi male“.

A questo punto, dovremo solo aspettare le decisioni che verranno prese dallo staff medico e dalla Ducati, ma sarebbe bellissimo vederlo subito in pista sul tracciato in cui vinse lo scorso anno. La decisione potrebbe arrivare proprio a ridosso del week-end, e ci sono buone possibilità di vederlo in pista.