Leclerc ha già rinnovato con la Ferrari: ora è praticamente “ufficiale”

Charles Leclerc non ha ancora firmato con la Ferrari, ma ormai possiamo dire che resterà a Maranello in futuro. Ecco perché.

Il mondiale di F1 è di scena a Monza per il Gran Premio d’Italia, dove i tifosi della Ferrari sperano in un risultato all’altezza del blasone della Rossa. Visto l’andamento della stagione, Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano in una soddisfazione, con la SF-23 che pare competitiva.

Per quanto riguarda il futuro, Leclerc non ha ancora firmato il rinnovo con la Scuderia modenese, ma in queste ultime ore sono arrivate delle notizie che ci portano a pensare che resterà. Il tutto è legato alla mossa di un’altra squadra, che ha appena comunicato i due pesanti rinnovi appena siglati.

Leclerc, ecco perché il rinnovo è ormai sicuro

Charles Leclerc ha più volte dichiarato di non essere ancora in trattativa per il rinnovo, affermando che c’è ancora tutto il tempo per sistemare i dettagli e per procedere alla firma. Nel dicembre del 2019, il monegasco firmò il rinnovo sino alla fine della stagione 2024, e siamo sicuri che si sarebbe immaginato un’esperienza del tutto diversa a Maranello.

Dopo quasi quattro anni da quella data, Charles ha vinto solamente tre gare in più rispetto alle due portate a casa nel 2019, ed il futuro non è di certo roseo. Tuttavia, il rinnovo con la Ferrari è ormai scontato, dal momento che non ci sono alternative. Una delle poche piste percorribili sembrava essere quella della Mercedes, ma anche quella porta si è chiusa.

Lewis Hamilton e George Russell hanno rinnovato sino a fine 2025, ed è probabile che per il sette volte iridato sia l’ultimo contratto prima del ritiro, ma intanto ha chiuso le porte a Leclerc per almeno un’altra stagione. Dunque, il team di Brackley è ormai un’opzione da scartare del tutto, ma anche guardando ad altre parti non ci sono grandi possibilità. In Red Bull, come sappiamo, comanda Max Verstappen, e non si punterà mai su una guerra fratricida contro il monegasco.

Tutti gli altri team sono troppo lontani, con la McLaren che ha scommesso su Lando Norris e l’Aston Martin che è comunque una scommessa. Quella del team di Lawrence Stroll potrebbe essere un’opzione, visto che Fernando Alonso dovrebbe ritirarsi a fine 2024, ma non ci sono certezze sul fatto che la verdona sarà pronta per giocarsi il mondiale.

A questo punto, per la permanenza del monegasco in Ferrari pare tutto fatto, anche se della firma non se ne parlerà prima di qualche mese. Anche Carlos Sainz andrà in scadenza a fine 2024, ma per lui sembrano esserci meno certezze, visto che un’alternativa ci potrebbe essere.

Nel suo caso, infatti, si parla molto dell’Audi, con suo padre Carlos senior che ha parlato di alcuni contatti con il colosso di Ingolstadt, che arriverà nel 2026. Il due volte campione del mondo rally ha detto che per ora non c’è nulla di serio, ma è chiaro che quella della casa dei quattro anelli è un’idea che stuzzica lo spagnolo.